Libro de memorias de Cher saldrá a la venta en noviembre

Nueva York.- Cher sabe que solo una persona puede contar su historia.

Y ella misma la contará en dos partes.

Dey Street Books anunció el miércoles que "Cher: The Memoir, Part One" saldrá a la venta el 19 de noviembre, y que el segundo volumen seguirá en 2025. Dey Street, un sello de HarperCollins, promete una "historia real, con detalles íntimos", comenzando con su infancia "a menudo caótica" y su famosa y problemática asociación con Sonny Bono.

"Con su honestidad y humor característicos, 'Cher: The Memoir' traza cómo este diamante en bruto logró sin ningún plan y con poca confianza convertirse en la superestrella pionera que el mundo no ha podido ignorar durante más de medio siglo", dice el anuncio de la editorial. "'Cher: The Memoir, Part One' sigue sus extraordinarios comienzos a través de la infancia hasta conocer y casarse con Sonny Bono, y revela la relación altamente complicada que los hizo mundialmente famosos, pero que finalmente los separó".

Cher, de 78 años, es la única mujer en encabezar las listas de Billboard en siete décadas consecutivas, con éxitos como "Dark Lady", "Believe" y "DJ Play a Christmas Song". Ganó un Oscar por su papel protagónico en "Moonstruck" y ha recibido muchos honores más, incluyendo su sitio como miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll.