Leticia Calderón celebrará el cumpleaños de su hijo en un 'table dance'

Al cumplir la mayoría de edad, Luciano manifestó su interés por experimentar la visita a un table dance. Ahora, con la llegada de sus 20 años, su madre Leticia Calderón está dispuesta a concederle este peculiar regalo.

“Luciano sí quiere, y sí se lo quiero cumplir, lo que pasa es que ahorita la verdad es un tema que yo desconozco, por favor ayúdenme”, compartió Leticia con los medios durante una entrevista en Sale el Sol.

La actriz también comentó sobre las medidas de seguridad que acompañarán a Luciano en esta aventura:

“Sí, ya hablé con Carlo, que tiene 18 años, va a cumplir 19, ya puede entrar, obviamente va a ir súper cuidado, con su otro hermano también y gente de seguridad de nosotros, pero sí quiero que experimente esa…, eso se lo quiero regalar este año”.

Leticia conversó con su exesposo sobre esta idea, manteniendo una comunicación abierta respecto al cumpleaños de Luciano y su deseo de llevarlo a un table dance.

Asimismo, Lety recalcó que su hijo ya hasta tiene idea de cómo comportarse en ese tipo de lugares. “Va a cumplir 20 años, me parece que es una buena edad, está bastante maduro y es bastante respetuoso, entonces él admira mucho el cuerpo de la mujer y por qué no ir a un lugar a aplaudirle el show de una mujer, además él ya sabe, me dice ‘mira mamá, yo así’, él sabe que con las manos atrás, porque sabe que no debe tocar”, declaró.