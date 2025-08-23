'Lepes': La cinta sobre la vida juarense con un toque de nostalgia

Ciudad Juárez.– “Lepes” marca un importante logro para el cine independiente producido en el norte del país. Dirigido por el realizador juarense Rayell Abad Guangorena, el filme fue completamente producido en Juárez. La cinta fue elegida para formar parte de la Selección Oficial de Largometraje Mexicano del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) 2025, uno de los encuentros cinematográficos más importantes de México y Latinoamérica.

La película enmarca la dinámica de la frontera, de su gente, su desarrollo como comunidad, su trato del día a día, en una historia que seguro tocará las fibras más sensibles del público.

De eso se trató, de plasmar lo que muchos viven, vivimos en Juárez. Muchas personas se han sentido identificadas con la historia. Gente del equipo, de los músicos, de los mismos actores se identificaron con los personajes o las historias que hay en esta película, porque es como vivimos en la frontera”, detalla Rayell.

Foto: Antonio Calleja

Pedro y Samo

La historia gira en torno a Pedro, un adolescente que atraviesa un momento de transformación emocional. Mientras su madre trabaja incansablemente para sacar adelante a la familia, él encuentra refugio en un lugar poco convencional: una funeraria. En ese espacio, aparentemente sombrío, Pedro establece una profunda conexión con Samo, un embalsamador con una visión cálida y sabia de la vida, quien poco a poco se convierte en una figura de mentor. Samo no solo lo guía en cuestiones escolares, sino también en los complicados primeros pasos del amor y la adolescencia.

“Pedro es muy distinto a como soy yo, él tiene muchos cambios de emociones. Primero tuve que ponerme en sus zapatos para pensar cómo se puede sentir peor ante tal o cual situación, intentar comprender cómo pensaría, cómo resolvería cada situación. Rayell me ayudó mucho a poder colocar el personaje durante el rodaje”, comenta André Montaño Ávila, protagonista de la historia.

Foto: Cortesía

Juarense de pe a pa

La cinta está protagonizada por un elenco integrado completamente por talento originario de Juárez, lo cual resalta el compromiso del proyecto con su contexto local. Entre los actores y actrices que dan vida a esta emotiva historia se encuentran André Montaño, Melissa Díaz, Perla De la Rosa, Rosa Meléndez, Renatica De la Torre, Sol Renee Martínez, Ricardo Aguirre y José Antonio Badia, todos reconocidos por su trabajo en el teatro, la televisión y el cine regional.

“Fueron 5 años de trabajo, desde la concepción hasta ahora que apropiaremos en el festival. En la post producción somos la única película de Chihuahua en mucho tiempo que forma parte de la selección. Reunir a todo el equipo fue encontrarse con ese sentido de cariño por esta frontera, toda la gente a la que yo le iba cimentando el proyecto”, asegura el director.

Uno de los aspectos más destacados de “Lepes” es su propuesta musical. La banda sonora original fue grabada en el Centro Cultural Paso del Norte, uno de los recintos culturales más importantes de Ciudad Juárez, con la participación activa de la Licenciatura en Música y Producción Musical de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Más de 25 músicos, entre profesionales y estudiantes, participaron en este proceso, aportando una riqueza sonora que acompaña y eleva la narrativa de la película. La composición estuvo a cargo del talentoso músico y productor Luis Luca Ortega, quien ha sido nominado en múltiples ocasiones, tanto al Latin Grammy como al Ariel.

André Montaño Ávila, protagonista de la historia /

Foto: Antonio Calleja

Con esencia fronteriza

“Lepes” no solo representa un logro cinematográfico, sino también un testimonio del espíritu resiliente de Juárez. Esta ciudad fronteriza, marcada por su dinamismo y por los retos sociales que enfrenta, ha sido durante años escenario de diversas problemáticas que han captado la atención nacional e internacional. Sin embargo, desde ese mismo entorno de complejidad social han surgido voces artísticas que utilizan el arte como medio de reflexión, denuncia y transformación. “Lepes” es un claro ejemplo de cómo las historias locales pueden cobrar fuerza universal cuando se narran con autenticidad y talento.



Foto: Cortesía

Me quedo de Pedro, con la valentía que tiene para afrontar las cosas que le pasan, cosas que no esperas que un niño puede vivir. Además de lo aprendido durante el rodaje, de los compañeros, de la producción, de la dirección, es impresionante. Tuve un acercamiento más con lo que puedo hacer en la actuación y más en un proyecto de este tamaño y con esta fuerza, dice con emoción el joven actor André Montaño.

El largometraje se proyectó durante el GIFF 2025 en el histórico teatro Juárez de la capital guanajuatense, además de diversas salas de cine. La película participó en las secciones dedicadas al cine emergente mexicano, así como en espacios del Circuito Frontera, una iniciativa del festival que visibiliza obras producidas en regiones limítrofes del país. ¡Pronto, “Lepes” llegará a diferentes salas de cine en todo México!