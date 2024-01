León Larregui sorprende a sus seguidores con radical cambio de look

León Larregui, vocalista de la banda mexicana Zoé, sorprendió a todos sus seguidores después de que compartió en su cuenta de Instagram una selfie de su nueva apariencia, un cambio radical que tomó a muchos con gran sorpresa.

Cargando...

Y es que el vocalista de Zoé aparece totalmente rapado y con lentes, en una fotografía que acompañó con el siguiente mensaje: “50 hacia lo desconocido”. En un segundo mensaje, Larregui escribió “recen por mí”, en referencia al viaje que significa para él haber llegado a los 50 años de edad en diciembre pasado.

El singular cambio de look no paso desapercibido, pues decenas de internautas aprovecharon para hacer bromas al respecto, e incluso se preguntaros si el radical cambio de look vendrá acompañado de nueva música o un nuevo proyecto.