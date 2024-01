León Larregui asegura que fue golpeado y humillado en París

León Larregui volvió a protagonizar un momento bochornoso en sus redes sociales después de que reportó en su cuenta de X que había sido golpeado por algunos sujetos durante su estancia en la ciudad francesa de París, situación que se sumó a una supuesta humillación que calificó como algo discriminatorio, lo que desató una ola de memes en todo internet.

En redes sociales, el músico escribió este mensaje: “¿Alguien que me ayude legalmente? Me acaban de golpear afuera de un antro”. Y es que no fue el único tuit que encendió las alarmas, pues también escribió otros cuya redacción era bastante confusa.

Foto: Redes

“Banda mafia Paris me acaban de madre*r unos p*tos. Rue Mabillon et rue Abillon”, escribió. El cantante añadió que además de haber sido golpeado, sufrió de discriminación y, aparentemente, también habría sido humillado.

“No hay mexican mafia en Paris? Osea no hay sstoy solo xon sta disceiminacion? Ya me golpearon y me humillaron”. Y es que algunos internautas aseguran, interpretando los mensajes de Larregui, que éste estaba en estado de ebriedad.

Luego de que el intérprete de Labios rotos se volviera tendencia en redes sociales, borró todas las publicaciones relacionadas a la supuesta agresión vivida en París. Hasta ahora, ni el cantante ni ningún colaborador de su equipo a dado actualizaciones del caso y, por supuesto, no se saben los detalles de la situación.

Tras la viralización de sus post, cientos de usuarios comenzaron a publicar miles de memes sobre la supuesta agresión reportada por el cantante, quien hace años, por cierto, protagonizó un video viral con las autoridades en la Ciudad de México en 2010 cuando caminaba por la calle en estado etílico.