Lele Pons fue llevada al hospital tras caída en gender reveal

El pasado 25 de abril, Lele Pons y Guaynaa vivieron uno de los momentos más bonitos del embarazo, saber si será niño o niña. Lo que nadie se esperaba era que la venezolana sufriera una doble caída durante a fiesta que la llevaría a ser ingresada en el hospital para revisar que la bebé se encuentra bien. Ahora, algunos días después del evento, la influencer confirmó que tuvo que ser hospitalizada tras las caídas provocadas por el slime con el que se confirmó que era una niña.

La cantante preocupó a sus fans después de que se viera como resbalaba con el slime rosa que comenzó a regarse por toda la plataforma donde se encontraba parada. Tras una doble caída, Lele fue asistida por el cantante de música urbana y por algunas otras personas. En una primera instancia todo parecía estar bien. pero ahora se confirmó que tuvo que ser llevada al hospital para ser revisada.

La caída de Lele se produjo al poco tiempo de conocer que sería una niña la que llegará pronto a sus vidas. El slime rosa caía sobre sus invitados, Guaynaa brincaba de la emoción fuera de la plataforma y la venezolana se iba al suelo al intentar salir rápido de la zona para celebrar. Lo que no se esperaba era que el sliime rosa la alcanzaría rápidamente, lo que la llevaría a resbalar en dos ocasiones. El futuro papá y otros invitados fueron a asistir rápidamente a la cantante, quien continuó la fiesta sin mayores complicaciones o eso es o que se veía en las redes sociales.

¿Cuál es el estado de salud de Lele Pons?

La venezolana tuvo una charla con Javier Ceriani, donde confirmó que después de la doble caída en la revelación de género tuvo que ser llevada al hospital para que le realizaran un chequeo médico y confirmar que la próxima integrante de la familia se encontraba en perfectas condiciones a pesar de sufrir esa doble caída horas antes. Afortunadamente Lele Pons y la bebé se encuentran bien.

"Físicamente estoy bien, todo tranquilo, todo perfecto. Es más emocionalmente. No, no he estado bien. Sí fui a chequearme por el estrés, el próximo día de la fiesta yo dije: 'tengo que calmarme. Tengo que ir a un lugar a calmarme. A que me ayuden. Tenía que tomar mucha agua, porque estaba muy nerviosa. Las cosas que me decían eran muy fuertes", dijo Lele durante la entrevista.

Se tiene que mencionar que uno de los motivos por los que decidió acudir al hospital a que la revisaran y descargaran cualquier peligro de a niña estuvo relacionado con los comentarios, ya que se leía que la bebé podría haber hecho daño. Otros aseguraban que la caída había sido intencional para dañarla. Este tipo de comentarios fueron los que la llevaron a estresarse y tener que buscar la ayuda de profesionales para confirmar que todo se encontraba perfecto.