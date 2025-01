Lee Greenwood habla sobre la investidura de Donald Trump y las biblias

Washington.- Hace 40 años, Lee Greenwood lanzó “God Bless the U.S.A.”, un himno patriótico que se ha convertido en un estándar en actos políticos.

Ha interpretado la canción para varios presidentes, incluidos Ronald Reagan y George H. W. Bush. A lo largo de los años, ha formado una amistad con Donald Trump, convirtiéndose en una figura habitual en sus eventos. Recientemente, Greenwood actuó en la Convención Nacional Republicana, un mitin en el Madison Square Garden en el que hubo chistes groseros y racistas, y el mitin en Butler, Pensilvania, donde Trump hizo un regreso triunfal al lugar donde le dispararon.

El año pasado, los caminos de Trump y Greenwood se unieron una vez más en “God Bless the USA Bible” (Biblia Dios Bendiga Estados Unidos). Impresa en China, es una traducción de la Versión del Rey Jaime que incluye copias de la Constitución de Estados Unidos, la Carta de Derechos, la Declaración de Independencia y el Juramento de Lealtad, así como un coro manuscrito de la famosa canción de Greenwood.

Greenwood actuó en el mitin Make America Great Again de Trump en la Arena Capital One en el centro de Washington el domingo, y también participó en la ceremonia de investidura este lunes.

“El ceremonial es maravilloso. Estoy emocionado por todo eso”, dijo Greenwood a The Associated Press antes de la inauguración. “Estoy emocionado de cantar una vez más para el presidente de Estados Unidos y especialmente para mi amigo Donald J. Trump”.

Greenwood habló con The Associated Press sobre la inauguración, su relación con Trump y las “Biblias God Bless the USA”. Las respuestas han sido editadas para una mayor claridad y brevedad.

AP: Actuaste en la inauguración de Donald Trump en 2017. ¿Por qué era importante para ti hacerlo de nuevo?

Greenwood: Cuando el presidente fue juramentado, fue en el Monumento a Lincoln. Esa es la segunda vez —en el mismo lugar— que canté para un presidente. La primera vez fue para el presidente 41, George H. W. Bush, a quien también canté en el Monumento a Lincoln justo después de que jurara el cargo. Y recuerdo (en 2017) que el presidente Trump vino a saludarnos y agradecer mi actuación. Y yo dije, ‘Felicidades por los próximos cuatro años’. Y él dijo, ‘No, Lee, son los próximos ocho años’. Para ser claro, hubo un pequeño tiempo entre 2020 y 2025, pero ahora va a ser ocho años que él es el presidente.

AP: ¿Cómo cambiaron sus actuaciones para Donald Trump después del intento de asesinato?

Greenwood: El ambiente cambió inmediatamente después del intento de asesinato.

Cuando escribí la canción “God Bless the U.S.A.”, hay una línea que dice, “I’d gladly stand up next to you and defend her still today” (Me levantaría con gusto a tu lado y la defendería aún hoy). Eso significaba que todos los estadounidenses se pondrían hombro con hombro para defender a Estados Unidos y su libertad. No tenía idea de que la realidad sería “Estoy realmente de pie al lado de la persona que va a dirigir el país”. Es irónico que después de escribir esa letra —y que ahora sea así— no solo la canción de Donald Trump, sino la canción de Estados Unidos libre para la reafirmación y para la rehabilitación. Si recuerdan después de 2001, el ataque terrorista, “God Bless the U.S.A.” se tocaba en todas partes.

AP: “God Bless the U.S.A.” se ha convertido en un elemento básico de los mítines de Donald Trump.

Greenwood: Cuando Donald Trump comenzó a usar mi canción, no hubo conversación dentro de mi equipo ni de la campaña de Trump durante meses. Quiero decir, lo veía... subir al escenario y recibía esta avalancha de correos electrónicos y textos. ”¿Sabes que Donald Trump está usando tu canción?” “Sí, lo sé”. Pero nunca se acercaron y dijeron, ”¿Podemos?” o ”¿Quieres que haga eso?” o no. No hubo conversación sobre eso hasta que se acercaron y básicamente dijeron, “Queremos que cantes en vivo para el presidente”. Y entonces, por supuesto, comencé a hacer eso porque creo que él es el hombre adecuado para el trabajo.

AP: ¿Cuándo conociste a Donald Trump?

Greenwood: Mi esposa Kim fue Miss Tennessee USA. Y aceptó la dirección ejecutiva del certamen Miss Tennessee USA en 1992 cuando nos casamos. Y así, trabajó para Donald Trump durante 21 años. Esa asociación, por supuesto, provocó varias reuniones con Donald Trump cuando él era solo un empresario y era dueño de Miss Universo. ... Eso ha cambiado de manos varias veces. Pero Kim sigue siendo directora de los certámenes Miss Tennessee, Miss Georgia y Miss Mississippi USA para Miss Universo. Y hemos tenido un gran éxito con ello a lo largo de los años. Pero eso te da una idea de cómo Donald Trump y yo nos asociamos por primera vez. Y luego (yo) comencé a cantar para su campaña y nos hicimos amigos.

AP: ¿Cuál es la historia detrás de las Biblias?

LEE: Fue nuestra idea desde el principio, mientras lo discutíamos en la mesa redonda —mi esposa, yo y mi equipo de gestión... Creo que surgió porque estaba cantando en ceremonias de juramento para nuevos ciudadanos... Empezamos a hablar de cuánto significa para un nuevo inmigrante conocer la Constitución y la Declaración de Independencia... Es la Versión del Rey Jaime de la Biblia. Pero pusimos esos documentos, la Constitución, la Carta de Derechos, la Declaración de Independencia y el Juramento de Lealtad (en la Biblia).

Lo discutí con nuestro pastor en la iglesia antes de que nos aventuráramos a producirla. Y él dijo, “Podemos llevar a la gente a Cristo de cualquier manera”. Dijo, “Creo que esta es una muy buena versión y también un respaldo de nuestro país”.

AP: ¿Hicieron negocio con Donald Trump? ¿Es un acuerdo de licencia?

Greenwood: Mi acuerdo de licencia es con el fabricante. El presidente Trump tiene su propio acuerdo con el fabricante también.