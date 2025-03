Le llueve el hate a Doris Jocelyn por nuevo trend sobre migrantes

Ciudad Juárez.– La influencer mexicana Doris Jocelyn, quien hace unos meses saltó a la fama por su trend de maquillajes sobre México, volvió a ser tendencia en las redes sociales después de que compartió un nuevo clip sobre la delicada situación de la migración de latinoamericanos hacia Estados Unidos, sin embargo, a diferencia del trend anterior donde en su mayoría recibió miles de muestras de apoyo, en esta ocasión la joven causó controversia y muchas críticas.

Y es que la joven mexicana, quien participó en el contenido a lado de Ileana Velázquez, causó en algunos muchos enojos por la manera tan "insensible" de retratar una realidad muy dura como es la situación de los migrantes, a tal punto que incluso compararon su clip con lo ocurrido con "Emilia Pérez".

El enojo también llegó por que retratara esta realidad como una escenografía para maquillajes para monetizar y lucrar con esto en las redes sociales.

"NI LXS DESAPARECIDXS NI LXS MIGRANTES NI LA VIOLENCIA SON UN TIKTOK NI UN “MAKEUP PROJECT”, dejen de apropiarse así de experiencias QUE EN SU VIDA HAN VIVIDO", mencionó una usuaria en X.

El video, que inicia con la canción “Mojado” de Ricardo Arjona, presenta a las influencers en un escenario desértico, con iluminación roja y azul, evocando a las patrullas fronterizas. Posteriormente, se les observa usando vestimenta tradicional latinoamericana y con el rostro cubierto de tierra, mientras se intercalan imágenes del tren “La Bestia”, conocido por ser utilizado por migrantes para llegar a Estados Unidos, y banderas de varios países latinoamericanos.

Para reforzar su mensaje, Doris e Ileana incorporaron en el video fragmentos de canciones como “Immigrants (We Get The Job Done)” de Snow Tha Product y Residente, así como “El Inmigrante” de Calibre 50, las cuales destacan la importancia del trabajo de los migrantes y su lucha por una vida mejor.