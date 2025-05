'Le disparó tres veces'; revela testigo que fue Erika quien asesinó a Valeria

Ciudad Juárez.– El caso del asesinato de la influencer tapatía Valeria Márquez podría tomar un giro sustancial luego de que a través del canal de YouTube de Mafian TV una mujer, quien aseguró haber estado presente en el momento del asesinato, vio que fue Erika, amiga de Valeria, quien le disparó en contra de la joven.

De acuerdo con Mafian, la mujer, identificada como "Paola", pronto se presentaría a la fiscalía para dar sus declaraciones, pues aseguró haber estado muy cerca del momento del atentado.

Durante la entrevista que le concedió al comunicador Fabián Pasos, la mujer señaló que vio el ataque armado contra debido a que estaba viendo la lista de servicios, precios y horarios colocada en uno de los cristales del local, esto después de haber recogido unos documentos en la plaza comercial donde ocurrió este crimen.

"Me acerqué y estaba viendo los horarios ahí en un vidrio que tienen ahí en la entrada, en eso llegó el repartidor y le preguntó si era Valeria, ella le dice que sí, yo voltee, entonces el repartidor estaba sacando algo de la mochila que llevaba, la puerta estaba entreabierta y Erika estaba sentada a su derecha de ella, yo creo a un metro o metro y medio, no había nadie más, más que ellas, dos, el muchacho y yo que estaba viendo ahí, pero en eso Erika sacó la pistola y le disparo a esta Valeria, le disparó tres veces seguiditas, hubo un cuarto balazo, pero ya no vi eso, yo ya estaba para irme, el repartidor salió corriendo asustado, yo también me fui, me asusté", explicó la señora “Paola”.