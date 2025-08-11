¡Le dijo que sí al Comandante! Georgina y CR7 se comprometen
Foto: Redes

Después de casi una década juntos y con cuatro hijos, Georgina Rodríguez confirmó que contraerá matrimonio con Cristiano Ronaldo.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Rodríguez en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una fotografía en la que luce un anillo de diamantes.

La pareja, que tiene a sus hijos Alana Martina, Bella Esmeralda y los mellizos Eva y Mateo, anunció su compromiso tras años de relación.

Cristiano Ronaldo y Georgina se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de bolsos de lujo en España.

Compartir:
Tal vez te interese
Jueces nominados por Trump podrían influir en tema del aborto
Internacional Jueces nominados por Trump podrían influir en tema del aborto
Sobrevive ataque armado pero muere rumbo a hospital
Juárez Sobrevive ataque armado pero muere rumbo a hospital
Publicidad
Enlaces patrocinados