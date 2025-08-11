¡Le dijo que sí al Comandante! Georgina y CR7 se comprometen

Después de casi una década juntos y con cuatro hijos, Georgina Rodríguez confirmó que contraerá matrimonio con Cristiano Ronaldo.
“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Rodríguez en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una fotografía en la que luce un anillo de diamantes.
La pareja, que tiene a sus hijos Alana Martina, Bella Esmeralda y los mellizos Eva y Mateo, anunció su compromiso tras años de relación.
Cristiano Ronaldo y Georgina se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de bolsos de lujo en España.
