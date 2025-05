Le apagan el sonido a Natanael Cano por cantar corridos tumbados

Ciudad Juárez.– El cantante de corridos tumbados Natanael Cano estuvo en una presentación en el estado de Aguascalientes, entidad que hace unas semanas prohibió la interpretación de este tipo de música, sin embargo, el intérprete decidió desafiar la ley y comenzó a cantar "El de la Codeína", razón suficiente para que los organizadores le apagaran los micrófonos.

Usuarios a través de las redes sociales compartieron en bochornoso momento e incluso captaron el momento en que Nanatanel tuvo que abandonar el escenario molesto por esta medida.

Y es que durante su concierto el público pidió canciones como "Cuerno Azulado" o "El de la codeína", los cuales son temas que hacen referencia explícita a figuras del narcotráfico y el tráfico de sustancias.

“Cuerno no me la tienen que pedir a mí, mi viejo. Cuerno se la tienen que pedir a su gobierno. Si tanto la quieren, hagan algo por eso. Con mucho respeto les venimos a cantar a Aguascalientes, compadre, y con mucho respeto a la gente que nos está prohibiendo cantar y demostrar nuestro arte. Hagan algo ustedes, no vengan a pedírmelo a mí aquí”, respondió.

Añadió que su carrera la construyó con el género de los corridos tumbados, mismos que han sido restringidos en varios estados del país, con multas que pueden llegar al millón de pesos o hasta un año de prisión por la apología al crimen.

Pese a tener conocimiento de la prohibición de ley en el estado, el artista cantó "Pacas de billetes", que tiene una alusión al número 701, que se asocia a Joaquín "El Chapo" Guzmán y posteriormente "El de la Codeína", fue ahí cuando los organizadores bajaron el audio, apagaron las luces y el intérprete salió sin haber terminado oficialmente el show.