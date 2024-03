LCD Soundsystem une al público de Ceremonia

Ya sea que fueran por trap, por música regional mexicana o pop, el público del festival Axe Ceremonia confluyó hacia el escenario principal para bailar con el dance-punk de LCD Soundsystem, uno de los actos principales de la segunda jornada en la que también se presentaron Kenia Os, Arca, Peggy Gou, Fuerza Regida y Sevdaliza.

La agrupación neoyorquina liderada por James Murphy extendió el domingo por la noche sus sintetizadores retro para interpretar éxitos como “Home”, “Dance Yrself Clean”, “Someone Great”, “I Can Change” y “Tribulations” ante buena parte de los 52 mil asistentes que se dieron cita en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

Murphy habló poco durante su presentación, pero lo hizo para agradecer al público mexicano que los ha correspondido desde los albores de la banda en 2002. México es el único país extranjero incluido en su gira actual LCD Soundsystem Kinda Tour, que también los llevó por Guadalajara, y seguirá por Bend, Seattle, Minneapolis y Chicago en Estados Unidos.

“Somos una banda diseñada para recibir una cantidad de cariño menor a la que ustedes nos dan”, dijo Murphy emocionado.

Más adelante agregó “muchas gracias por hacernos sentir bien, eso también hace sentir bien a nuestras familias”.

La agrupación, que completan Nancy Whang, Abby Echiverri, Pat Mahoney, Al Doyle, Tyler Pope, Korey Richey, Nick Millhiser, repasó igualmente “New York, I Love You but You’re Bringing Me Down” y “All My Friends”, creando el preámbulo perfecto para la presentación de la venezolana Arca.

La cantautora, productora, DJ y modelo trans ha colaborado con artistas como Björk, Rosalía, Kelela, FKA Twigs, Lady Gaga y Tainy, pero en Ceremonia el micrófono era solo de ella y tras interpretar temas como “Rakata”, “Tiro”, “Prada”, “Bruja” e “Incendio”, le agradeció a los fans por cantar a todo pulmón con ella.

“Me sorprende que se sepan tanto las letras, yo no cuento con eso, ustedes saben que es algo que a mí me conmueve”, dijo hacia el final de su presentación en la que actuó en bikini y le lanzó flores en varias ocasiones al público. “Otra cosa que les quería decir, la vida es viento y el viento corre. Fluye, brilla sin miedo, muñeca mutante, brilla sin miedo, brilla”.

“Cada vez que vengo a un concierto aquí me nutro el alma, gracias a ustedes por estar aquí”, agregó.

Hacia el final de la noche llegó el turno de la DJ y productora sudcoreana Peggy Gou que con su mezcla de house, dance y trance continuó el baile. El gran momento de la presentación de Gou llegó con su éxito internacional “(It Goes Like) Nanana” que se colocó entre los primeros 40 puestos de la lista Global 200 de Billboard y del playlist Today’s Top Hits de Spotify, además de que se pudo escuchar en muchas de las mezclas de los principales DJs del reciente festival de música electrónica EDC México. Otros de los éxitos de Gou que sonaron en su tornamesa fueron “Starry Night” y “I Believe In Love Again”.

Previamente, en el escenario Air Max hubo una buena parte de la noche dedicada a estrellas femeninas del momento. Comenzó con la cantante y actriz española Bad Gyal y se extendió con la mexicana Kenia Os.

Gyal, intérprete de “Kármika”, “Bota Niña” y “Chulo pt.2”, esta última con Tokischa y Young Miko, subió al escenario con botas vaqueras blancas y una minifalda de diminutas cadenas doradas sobre un bikini de ese mismo color. En algún momento parecía estar fuera del escenario y se veía con unas bolsas de compras tras lo cual reapareció en el centro para completar “Nueva York (Tot(asterisk))”.

Os, llevaba un conjunto deportivo marrón de minifalda y top que combinaba con el de sus bailarines. La artista originaria de Mazatlán, México, interpretó temas como “Año sabático”, “Ojo X Ojo” y “Botellita”, acompañada por músicos en vivo. También tuvo algo de pirotecnia como en “Joder”, que interpreta con la rapera Snow Tha Product. Los fans de Os tenían la esperanza de que invitara a Álvaro Díaz para entonar su colaboración “Bobo”, pero no llegó al escenario. A pesar de esto, Os logró una interpretación dinámica con una coreografía intensa para bailar en los versos del astro puertorriqueño.

Donde sí se dio una vuelta Díaz fue en el concierto de la artista urbana RaiNao quien se presentó más temprano en la tarde en ese mismo escenario para su canción “Suki”, lo que tomó por sorpresa a los fans que corrieron para hacerles videos. Una noche antes, Díaz había sido uno de los artistas estelares de Ceremonia. RaiNao también se dio gusto interpretando su tema inspirado en el son cubano “Gualero REFF12.31” y la romántica “logout”, ambas de su más reciente álbum “Capicú”. Para RaiNao era su debut en el Ceremonia.

Otros que tuvieron su primera presentación en el festival, que celebró su 11a edición, fueron el dúo Lara Project, integrado por los hermanos venezolanos Félix y Manuel Lara, quienes han sido productores de artistas como Díaz, Kali Uchis, Raw Alejandro y Bad Bunny. En su momento de brillar como intérpretes entonaron temas como “Altas horas”, “Verona” y “Toda la noche”, esta última la describieron como la canción que los definió como banda en 2017.

Durante el día la artista de origen iraní Sevdaliza se apoderó del escenario principal para una presentación enérgica de su propuesta electrónica que la ha llevado a colaborar con Villano Antillano y Tokischa. Mientras que la agrupación californiana de música regional mexicana Fuerza Regida hizo corear a una multitud con sus corridos para su concierto en el escenario Air Max con éxitos como “TQM” y “Sabor fresa”.