Laura Zapata enfurece tras ser comparada con Wendy Guevara

Laura Zapata enfureció durante una trasmisión en vivo de sus redes sociales después de que uno de sus seguidores la comparó físicamente con Wendy Guevara, lo que molestó a la actriz y hermana de Thalía, quien, con su típica manera de ser, respondió ofendida por decir que se parecían.

"Sí, idiota, no tienes idea, vete a dormir, hoy no quiero pelear, y menos con tontos que no saben distinguir a una dama de... otra persona", dijo la actriz visiblemente molesta, lo que generó aún más risas entre los espectadores de su trasmisión.

Usuarios comenzaron a responder a Zapata con comentarios como: "La dama es Wendy verdad ?", "Wendy es hermosa", "brincos diera Laura Zapata", por lo que seguidores de la "Perdida" demostraron que apoyan a la influencer en todo momento.