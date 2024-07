Laura G se va de la conducción de 'Venga la Alegría'

La conductora y panelista Laura G a través de su cuenta de Instagram reveló su inesperada salida del programa matutino "Venga la Alegría", algo que tomó a muchos por sorpresa.

La famosa explicó las razones de su salida del programa, según dijo que se mudará a Estados Unidos, por lo que no podrá continuar con su trabajo. La famosa mencionó que sentía mucha nostalgia, sin embargo, era un reto que enfrentaría junto a su familia.

“Así cerramos esta linda etapa. No saben la nostalgia porque esta casa la hizo Naza con sus manitas y ahora recibirá a otra familia que la llene de mucho amor. Así comenzamos, así nos vamos. Los que no sabían nos mudamos de país… ¿Por qué? Por trabajo de Naza y pues cuando dijimos de estar juntos era en las buenas, en las malas y en los retos”, señaló.

Aunque Laura G dejó en claro que no tenía pensado dejar de lado los otros proyectos en los que se encuentra trabajando.

“¿Nervios?, ¡Uff! ¿Incertidumbre? ¡Uff! Pero aquí es donde decimos… ¡Juntos podemos con todo! No me voy lejos, de hecho, muy cerca. No dejo radio, al contrario… continuamos y estaré en cada momento importante. No dejo @barcodepapel.mx al contrario, mi objetivo es que los niños latinos no pierdan el español. No dejo a mis amig@s, al contrario, en uno está que la distancia sea solo una palabra”.

Finalmente, la conductora mencionó que, aunque no estaba segura del contenido que compartiría, se las ingeniaría para seguir cerca de sus seguidores.