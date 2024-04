Laura Flores sufrió un microinfarto

Laura Flores dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que sufrió una experiencia aterradora: un microinfarto cerebral sufrido días antes de Semana Santa.

Flores reveló que fue la causa de su complicación médica fue un tratamiento de escleroterapia, un procedimiento que había realizado sin complicaciones durante las últimas dos décadas.

"Se me paralizó el brazo derecho y la mitad de la cara, no podía articular palabras. Quería hablar y no podía; una sensación espantosa", confesó la artista.

Tras el episodio, que duró alrededor de 40 segundos, Flores fue trasladada de urgencia al hospital. Luego de ser estabilizada por un cardiólogo y someterse a una serie de estudios en Estados Unidos, los médicos detectaron una "cicatriz" en su cerebro, descrita por la actriz como una "luz blanca".

'Estoy viva de milagro", expresó la actriz y cantante