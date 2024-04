Laura Flores revela por qué se separó de su quinto esposo

Laura Flores estuvo como invitada en el programa de Matilde Obregón donde dio a conocer los motivos por los cuales se separó de Matthew Flannery, su quinto esposo.

La famosa se sinceró durante su plática con la periodista, quien le cuestionó sobre su relación amorosa: "¿Qué pasó con este último (esposo)? Era americano", a lo que la actriz respondió: "Matthew es súper lindo. Son muchas cosas, y lo más incómodo es hablar de alguien sin que ese alguien te dé su versión".

En un inicio, Flores no se notaba del todo convencida de hablar sobre su separación, sin embargo, ofreció un punto de vista interesante sobre la infidelidad.

"Es muy difícil llegar al punto, siempre dices 'Me hizo, me dejó, me pintó el cuerno', pero nadie dice '¿Y por qué te pintó el cuerno?'. Nadie llega a ese juicio", dijo.

Posteriormente, la actriz dio a conocer que su ex pareja tenía varios problemas de salud, los cuales tuvieron protagonismo cuando ella se encontraba en ensayos de un proyecto que no se concretó.

"Tiene muchos problemas de salud; se enfermó muchas veces, también cuando estábamos ensayando esto que nunca se estrenó, GranDiosas El Musical", señaló.

Finalmente, la famosa dejó en claro que no podía decir más detalles sobre la situación de su ex esposo, pues se trataban de su vida personal.