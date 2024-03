Laura Bozzo arremete contra Thalí García por señalamientos contra Telemundo

La siempre controversial Laura Bozzo se sumó a la polémica creada por Thalí García, luego de que hizo serios señalamientos contra la televisora Telemundo, ya que acusó a los productores del reality "La Casa de los Famosos" de secuestro, de haberle dado medicamentos, así como de obligarla a hacer cosas que ella no quería, como fingir una relación con Lupillo Rivera.

Estas acusaciones provocaron la molestia de la presentadora de televisión Laura Bozzo, quien no dudó en arremeter contra Thali García a través de un video publicado en su propia cuenta de Instagram.

"La mentira no se vale y lo que tú has hecho @thaligarcia es un horror. Sabes que te defendí cuando te escapaste pero nunca aceptaré que se manche un show que me cambió la vida. Espero rectifiques tus declaraciones que sabes no son ciertas @telemundo @omarfernandez31", escribió Laura Bozzo en la publicación realizada en sus redes sociales.

“No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que se mienta de la manera que ha mentido Thali García respecto a La Casa de los Famosos, donde para que te den una pastillita tiene que ser recetada por tu médico”, comienza diciendo Laura Bozzo en su video notoriamente molesta.

“¿Thali, te volviste loca? ¿Que te secuestraron, que te robaron? Tu sabes que todo eso es mentira y yo puedo ser testigo de que todo eso es mentira. A mi jamás me dijeron que hacer y eso lo juro por mis hijas”, agregó.

La conductora extranjera indicó que se siente molesta por las declaraciones de Thali, pues La Casa de los Famosos “le cambió la vida”, asegurando que todo lo que sucede dentro del reality show es verídico.