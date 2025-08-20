Ciudad de México.– Esta mañana Netflix lanzó el tan esperado tráiler de la serie "Las Muertas, donde en seis capítulos, dirigidos por Luis Estrada, cuenta la historia de dos hermanas ambiciosas que convirtieron una red de burdeles en un imperio. Lo que siguió fue una historia tan grotesca que solo podía ser contada como una sátira mexicana.



Basada en la obra maestra de Jorge Ibargüengoitia, que se inspira en hechos reales, la primera serie de Luis Estrada, es tan desmesurada como la realidad que retrata.



Filmada en los Estudios Churubusco y en los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Guanajuato, la serie cuenta con un gran elenco que incluye a Paulina Gaitán, Arcelia Ramírez, Joaquín Cosío, Alfonso Herrera, Mauricio Isaac, Leticia Huijara, Enrique Arreola, Fernando Bonilla, Salvador Sánchez y Tenoch Huerta.



Las muertas llegará solo a Netflix este 10 de septiembre.