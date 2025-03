Lanzan tráiler de la nueva película 'Destino Final' 6

Ciudad Juárez.– La espera terminó para los fanáticos de la saga de Destino Final, la serie de películas que muestran de una manera muy gráfica la manera creativa en que la muerte persigue a quienes por un corto momento logran burlar su destino gracias a la premonición del protagonista de la historia.

Este martes por fin Warner lanzó el tráiler de la sexta película, que llevará el nombre de "Final Destination Bloodlines" ("Destino Final: Lazos de Sangre"), la cual promete estar llena de muertes extrañas y mucha emoción, sobre todo si disfrutaste o eres fiel seguidor de todas la cintan anteriores.

Tras el lanzamiento del teaser hace un mes, ahora en este nuevo clip podemos apreciar un poco de la historia de la cinta, donde la muerte perseguirá a una joven que ha estado marcada por la tragedia desde hace dos generaciones, cuando al parecer su abuela unos años antes logró burlar su destino al tener una visión de una tragedia es un edificio.

De acuerdo con este clip, la cinta podrá disfrutarse en las salas de cine de Estados Unidos el próximo 16 de mayo, aunque no está claro todavía si en México será en la misma fecha. Coescrita por Lori Evans Taylor , Ready or Not , Abigail y el guionista de Scream 7 , Guy Busick , la nueva imagen promete un montón de muertes locas y mucha sangre. En estas películas, la muerte es la clave, por lo que el elenco está repleto de rostros nuevos en la franquicia, como Kaitlyn Santa Juana ( The Friendship Game ), Brec Bassinger ( The Man in the White Van ), Teo Briones ( Chucky ), Richard Harmon ( The 100 ), Rya Kihlstedt ( Home Alone 3 ), Owen Patrick Joyner ( Julie and the Phantoms ) y Anna Lore ( Doom Patrol ).

Con el éxito que han seguido otras franquicias de terror revitalizadas del pasado como "Scream" y "The Strangers", "Destino Final" no solo planea aprovechar el factor nostalgia, sino también atraer a algunos nuevos fanáticos.