Lanzan line up del Tecate Supremo; estos son los artistas que estarán

Ciudad Juárez.– El Tecate Supremo lanzó esta mañana el line up oficial de los cantantes y bandas que estarán en el festival de este año en la frontera, evento que promete hacer vibrar a los fronterizos el próximo sábado 15 de noviembre con un show que reúne a artistas nacionales e internacionales de distintos géneros: rock, pop, rap, electrónica, reguetón e indie.

En el festival estará la banda mexican Zoé, así como la agrupación estadunidense Foster The People, famosa por temas como "Pumped Up Kicks"; "Imagination", "Sit Next to Me".

El line up lo completa Alvaro Díaz, Siddhartha, The Kooks, NSQK, Esteman & Daniela Spalia, Kinky, Little Jesus, Yami Safdie, Odeseo, Genitalica , Jacinto y Nash.

La preventa será este viernes 5 de septiembre a partir de las 2:00 de la tarde a través de Banamex.

El Tecate Supremo es un festival de música que se realiza cada año en Cd. Juárez, Chihuahua, México. Inició en 2018 y rápidamente se consolidó como uno de los eventos musicales más importantes del norte del país.