Lanzan encuesta para que AMLO sea nominado a Premios Esland 2024

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera considerado como el streamer más visto de Latinoamérica durante el 2023, los Premios Esland le preguntaron a la audiencia sobre la posibilidad de incluirlo en la gala, que se llevará a cabo en Andorra.

Por medio de la plataforma X, la cuenta de los premios lanzó una encuesta para saber si considerarlo, o no, en el evento.

“¿AMLO @lopezobrador_ NOMINADO a los Premios ESLAND?”, se lee en la publicación, seguido de las respuestas: “Sí” o “No”.

Finalmente, luego de que se difundiera la encuesta, los usuarios de la red social decidieron que la nominación del Mandatario no era la mejor opción, pues con un 52 por ciento consideraron que no debería de ser nominado.

Aunado a ello, dicha encuesta causó revuelo entre streamers, quienes advirtieron que no se debe de mezclar política con diversión.

Ante ello, el influencer “JuanSGuarnizo” dijo que “meterse en política es caos”. “No, meterse en política es caos. Entiendo que desde España se vea un poco meme todo esto pero para los que conocemos un poco la situación (y más en estos momentos de candidatos, partidos, etc) no resulta tan gracioso. Este año hubo muchos mexicanos que la rompieron, perfiles top no les van a faltar de este país”.

Aunado a ello, la streamer “Alanita” dio a conocer sus motivos por los cuales no sería buena idea que López Obrador sea nominado. “No, por varios motivos rontundamente no, principalmente no creo que sea correcto mezclar la política de nuestro país con los esland, sobre todo cuando es año de elecciones”.