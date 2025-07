Lanza Bruce Springsteen canción sobre Ciudad Juárez

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

El Paso.- El cantante neoyorkino Bruce Springsteen sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de Ciudad Juárez, un tema que aborda la violencia en la frontera norte de México, los feminicidios, el narcotráfico y el tráfico de armas.

El tema forma parte del box set “Tracks II: The Lost Albums”, una colección de siete discos inéditos grabados entre 1983 y 2018. La pieza aparece en el álbum Inyo, producido en los años 90 tras el lanzamiento de The Ghost of Tom Joad.

En el primer verso, Springsteen canta:

"Tengo una hija tan hermosa como el sol de la tarde Viajamos al norte donde escuchamos que había trabajo por hacer Ella desapareció en las calles de la ciudad de la muerte La ciudad de mi corazón perdido Ciudad Juárez".

El álbum Inyo está inspirado en historias de la frontera y la cultura mexicana, con canciones como “Adelita” y “El Jardinero (Sobre la muerte de Ramona)” e incluye colaboraciones con músicos de mariachi como Luis y Alberto Villalobos, Ángel Ramos y Humberto Manuel Flores Gutiérrez.

“Inyo fue un disco que compuse en California durante largos viajes por el acueducto, atravesando el condado de Inyo rumbo a Yosemite o el Valle de la Muerte. Disfrutaba de ese tipo de escritura y pensé que seguiría el estilo de The Ghost of Tom Joad”, explicó Springsteen en su sitio web.

Con este lanzamiento, The Boss vuelve a dar voz a los problemas sociales que marcan la vida en la frontera, mezclando sonidos estadounidenses con raíces mexicanas.