Ciudad de México.– A&E estrena el domingo 7 de septiembre “Código 100”, un drama criminal de doce episodios creado por Bobby Moresco, ganador del Premio Oscar por Crash. La producción sueco-alemana se sumerge en un relato oscuro y atrapante que une a Nueva York y Estocolmo a través de una serie de asesinatos tan misteriosos como brutales.

La historia se sitúa en 2015, cuando en Nueva York comienzan a aparecer jóvenes rubias y de ojos azules asesinadas y abandonadas en campos de flores, confirmando un inquietante patrón criminal. Tras meses de investigación sin éxito, el detective Tommy Conley (Dominic Monaghan) obtiene un permiso especial para trasladarse a Suecia, donde nuevos casos parecen unir los destinos de ambas ciudades.

En Estocolmo, Conley es asignado a Mikael Eklund (Michael Nyqvist), un oficial veterano que se aferra a los protocolos y que está a punto de retirarse. Lo que comienza como una relación marcada por el desprecio mutuo se convierte en una alianza inevitable cuando descubren que las muertes en ambos países están vinculadas. Sin embargo, a medida que la investigación se intensifica, también lo hacen los roces entre sus personalidades opuestas y los fantasmas de su pasado.

Conley carga con la culpa por la trágica muerte de su novia Maggie durante un operativo fallido en Nueva York, mientras que Eklund intenta recomponer la relación con su hija Hanna. La investigación no solo los enfrenta a imitadores, redes criminales y a la enigmática figura de “L.H.”, sino también a sus propios límites emocionales.

El equipo de investigación, integrado por Phille (Kristoffer Berglund), Göran (Peter Eggers) y Ebba Larsson (Cecilia Häll), se adentra en un complejo entramado de pistas, traiciones y persecuciones que combinan el suspenso psicológico con la acción policial. El reparto se completa con Cecilia Häll, Charlotta Jonsson, Danilo Bejarano, Hedda Stiernstedt, Martin Wallström, Christian Svensson, Aliette Opheim y Magnus Krepper, quienes aportan profundidad y matices a la trama.

Dominic Monaghan es un actor británico reconocido mundialmente por su papel de Merry en la trilogía "El Señor de los Anillos" y por la serie "Lost". Monaghan es protagonista en “Código 100” junto al recordado actor sueco Michael Nyqvist, célebre por protagonizar la saga original de "Millennium" (Los hombres que no amaban a las mujeres) y por sus roles como villano en "Misión Imposible: Protocolo Fantasma" y "John Wick".

“Código 100” es una producción internacional realizada entre Suecia y Alemania por Fabrik Entertainment, Strix y Red Arrow Studios. La dirección estuvo a cargo de Jonathan Sjöberg, Bobby Moresco, Lisa James Larsson y Andreas Öhman. La serie de doce episodios será emitida por A&E con dos capítulos estreno consecutivos cada domingo.