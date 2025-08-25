Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman su relación

Después de semanas de rumores, la madrugada de este lunes 25 de agosto quedó despejada cualquier duda: Lamine Yamal y Nicki Nicole son pareja. El futbolista del FC Barcelona aprovechó el cumpleaños de la artista argentina para darlo a conocer con una publicación en Instagram, donde mostró parte de la celebración que organizó para ella.

La velada incluyó una cena romántica a la luz de las velas, adornada con flores y globos, momento que fue sellado con una foto que rápidamente se volvió tendencia. En la imagen, ambos aparecen sonrientes y cariñosos, con la mano del jugador sobre la cadera de la intérprete de Ojos Verdes, quien no había sido relacionada sentimentalmente desde su mediática ruptura con el cantante mexicano Peso Pluma.

Cronología del romance

Aunque la pareja no ha precisado cuándo comenzó formalmente su relación, los indicios de cercanía se remontan al 13 de julio de 2025, cuando Nicki Nicole asistió a la lujosa fiesta de cumpleaños número 18 de Yamal en una masía de Olivella.

Días después, la cantante fue vista en un partido del Barça, y poco tiempo más tarde volvió a aparecer en otro encuentro del equipo, lo que alimentó las primeras sospechas de un noviazgo.

Para finales de julio, los rumores crecieron, aunque ninguno de los dos confirmaba nada. Fue hasta el 21 de agosto cuando fueron captados en una escapada a Mónaco, donde se hospedaron en el exclusivo hotel The Maybourne Riviera y disfrutaron de paseos románticos.

Aunque en ese momento comenzaron a subir publicaciones en Instagram sin posar juntos, los lugares y escenarios coincidían, lo que delató su cercanía. Finalmente, el 25 de agosto, Yamal oficializó el romance con una romántica fotografía durante el cumpleaños de Nicki Nicole.