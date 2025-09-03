Lady Gaga estrena video grabado en la Isla de las Muñecas en Xochimilco

Ciudad Juárez.– La cantante estadunidense Lady Gaga se volvió tendencia en México tras el estreno del video de su tema "The Dead Dance", el cual fue dirigido por el aclamado director Tim Burton y grabado en la popular Isla de las Muñecas en Xochimilco, en la Ciudad de México.

Y es que la estrella pop sorprendió a sus fans mexicanos tras elegir este espacio en la capital del país, como el escenario ideal para el rodaje de su videoclip.

Desde julio de 2025 algunos internautas hicieron virales las imágenes que reportaban la presencia de la famosa en la zona de Xochimilco en la Ciudad de México para grabar el videoclip, sin embargo, en su momento se manejó solo como un rumor, ya que el post original fue compartido por una página que se dedica a crear contenido sobre personas famosas.

Ahora finalmente se confirmó que la cantante sí estuvo en la zona para la grabación del video, en donde la cantante aparece caracterizada como una de estas muñecas espeluznantes que habitan en la zona.

Cabe mencionar que tanto la canción como el videoclip forman parte de la segunda temporada de la serie Wednesday (Merlina). Además de ello, Lady Gaga tiene una participación especial como Rosaline Rotwood.