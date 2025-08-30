Lady Gaga actuará en los MTV Video Music Awards

Los Ángeles.- Lady Gaga está extendiendo su dominio en los Premios MTV a los Videos Musicales de este año y ha sido agregada como artista, anunciaron los organizadores del espectáculo el sábado.

El músico ganador del premio Grammy lidera las nominaciones a los VMA de este año con 12 nominaciones, incluyendo artista del año y mejor álbum por “Mayhem”, que se lanzó a principios de este año.

Gaga tiene una larga trayectoria en los VMAs, con un total de 57 nominaciones a lo largo de su carrera. La última vez que apareció en el escenario fue en 2020, interpretando varios éxitos de su álbum "Chromatica", incluyendo una interpretación de "Rain on Me" con Ariana Grande.

Se une a un grupo de artistas veteranos de los VMAs confirmados para la lista de este año, incluyendo a Doja Cat, quien ofrecerá la primera presentación televisada de su nuevo sencillo "Jealous Type". Jelly Roll también actuará y compite por primera vez en cuatro categorías. Post Malone, seis veces ganador de los VMAs, también subirá al escenario.

Los cantantes pop Conan Gray y Tate McRae harán su debut en el escenario de los VMA el próximo mes.

Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los MTV VMAs de este año.

Nuevos premios honran a artistas latinos y de rap

Los MTV Video Music Awards de este año están revolucionando el panorama y entregando dos nuevos premios a artistas condecorados en los géneros del rap y la música latina.

El rapero Busta Rhymes recibirá el primer premio MTV VMA Rock the Bells Visionary Award y Ricky Martin será honrado con el primer premio Latin Icon Award.

El Premio Visionario Rock the Bells celebra el "impacto cultural revolucionario y la indomable carrera musical" de la estrella del hip-hop, según el anuncio. Rhymes, quien ha subido al escenario de los VMAs varias veces desde su primera actuación en 1997, también actuará durante la ceremonia.

Martin, cuya larga historia en los VMAs comenzó con su primera actuación en 1999, también actuará y será homenajeado por una "carrera de cuatro décadas que lanzó la música y la cultura latinas al público general", según el anuncio.

¿Quién actuará en los VMAs?

Gaga se suma a una lista creciente de artistas confirmados para los VMA de este año, entre los que se incluyen Gray, McRae, Jelly Roll, Doja Cat, Post Malone y más.

Rhymes y Martin actuarán, además de otros artistas, entre ellos Alex Warren, J Balvin, Sabrina Carpenter y sombr.

Warren, nominado a mejor artista nuevo, mejor pop y canción del año, se presentará en los VMA por primera vez, interpretando su gran éxito, "Ordinary". El debutante sombr, cantautor y productor, también debutará en la gala de premios.

Balvin interpretará “Zun Zun” con los cantantes latinos Justin Quiles y Lenny Tavárez, y “Noventa” con el productor DJ Snake.

Carpenter, quien ofreció una actuación debut en los VMAs el año pasado y se llevó a casa el premio a la canción del año, regresará para interpretar “Manchild”.

McRae también está nominado a cuatro nominaciones por primera vez, incluyendo canción del año y mejor artista pop.

¿Cuándo son los MTV Video Music Awards?

Los VMAs 2025 se transmitirán el 7 de septiembre a las 8:00 de la noche, hora del Este, en vivo desde el UBS Arena en Long Island, Nueva York.

¿Quién será el anfitrión de los VMAs?

LL Cool J ha cosechado victorias, ha sido copresentador y ha actuado en el escenario de los Premios MTV a los Videos Musicales . Ahora, el rapero, actor y autor ganador del Grammy presentará en solitario la ceremonia de premios de 2025.

Vuelve a subirse al escenario, esta vez sin Nicki Minaj y Jack Harlow, con quienes copresentó en 2022 .

También está nominado al premio al mejor hip-hop por su sencillo "Murdergram Deux" con Eminem . El sencillo forma parte de su álbum más reciente, "THE FORCE", lanzado en septiembre y su primer álbum en 11 años.

LL Cool J es un veterano campeón de los VMAs, habiendo ganado su primer Moon Person en 1991. Se convirtió en el primer rapero en recibir el premio Video Vanguard en 1997. También actuó en un tributo estelar al 50.° aniversario del hip-hop en 2023 y en una celebración por el 40.° aniversario de Def Jam Records el año pasado.

¿Puedo transmitir los VMAs?

Sí, el programa será transmitido por CBS por primera vez , y también se transmitirá simultáneamente en MTV y estará disponible para transmisión en Paramount+ en los Estados Unidos.

¿Quién está nominado a los VMAs?

Gaga lidera los premios de este año con 12 nominaciones, incluyendo artista del año. La cantante de "Mayhem" estuvo casi empatada con Bruno Mars, quien cuenta con 11 nominaciones. El dueto de ambos, "Die with a Smile", compite por cuatro premios, incluyendo canción del año.

La plétora de nominaciones de Gaga destrona a Taylor Swift , quien ocupó el primer puesto durante dos años . En esta ocasión, Swift recibió una nominación a Artista del Año. A ambas les acompañan Bad Bunny, Beyoncé, Kendrick Lamar, Morgan Wallen y The Weeknd en esa categoría.

A Gaga y Mars les siguen Lamar con 10 nominaciones, ROSÉ y Carpenter con ocho cada uno, Ariana Grande y The Weeknd con siete cada uno y Billie Eilish con seis.

Charli XCX también recibió el amor con cinco nominaciones por suéxito de verano “Brat” “Guess”, con Eilish.

Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus y McRae tienen cuatro nominaciones cada uno.

¿Cómo puedo votar para los VMAs?

La votación de los fans en las 19 categorías ya está disponible en la página web de los VMAs. El plazo de votación finaliza el 5 de septiembre a las 6:00 de la tarde, hora del este, excepto para la categoría de mejor artista nuevo, que aceptará votos durante la transmisión en directo. El público puede votar hasta 10 veces al día hasta el cierre de la votación.

¿Quién recibirá el premio Video Vanguard?

Mariah Carey recibirá el premio Video Vanguard de este año.

El premio le fue otorgado a Katy Perry el año pasado. Entre las ganadoras anteriores se encuentran Shakira , Beyoncé, Nicki Minaj y Madonna.