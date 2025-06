La Venenito confirma que se podrá busto y cambiará su nombre a Melanie

Ciudad de México.– La joven conocida como La Venenito tuvo en encuentro breve con los medios de comunicación en donde habló sobre sus planes a futuro una vez que cumpla la mayoría de edad, algo que pasará en muy poco tiempo ahora que tiene 17 años.

Con su clásico estilo, La Venenito dijo que vienen importantes planes para ella en el ámbito profesional, pues finalmente dará el salto de las redes sociales ahora en YouTube, pues planea abrir su canal en dicha plataforma. Además, lo hará con su nuevo nombre ahora que también haga su cambio de identidad.

"Pues voy a abrir un canal de YouTube. Tengo varios proyectos en mente me quiero lanzar a la música a ver si soy buena cantante".

La Venenito también confirmó que está entre sus planes está ponerse a busto y cuenta con el permiso de su mamá, sin embargo, aunque el doctor le dijo que ya podía comenzar, aseguró que mejor esperará a cumplir la mayoría de edad para tomar la responsabilidad del procedimiento ella sola.

"Próximamente sí se va a dar la oportunidad de operarme. Mi mamá ya me dio permiso y todo y sí mucha gente que dijo que no me operara, pero pues ya con que mi mamá me dio el permiso y todo, pues ya lo además me vale", mencionó la influencer.

Además, aseguró que también hará su cambio de nombre y reveló que será Melanie.