'La salud se le ha complicado'; dan nuevos detalles de Daniel Bisogno

Ciudad Juárez.- La periodista Ana María Alvarado dio a conocer que la salud de Daniel Bisogno va en retroceso.

"La salud se le ha complicado, el dilema es que en vez de ir avanzando ha ido en retroceso", dijo en su programa de YouTube.

Ana María Alvarado señaló que aunque la familia de Daniel Bisogno insiste en que todo va bien y que su presencia constante en el hospital es para hacerse chequeos, lo que no han revelado es que cada vez le encuentran alguna anomalía.

"No lo deben presionar, la cosa no está fácil, no pudieron enlazarlo en videollamada, fue por teléfono", recordó sobre la ausencia de Bisogno en el aniversario 29 del programa de televisión "Ventaneando".

La periodista recordó que las complicaciones en la salud de Bisogno han sido primero por las bacterias que se le han formaron por el catéter que utiliza, además de que trae problemas en el estómago y en el intestino.

"Cuando todo se empieza a complicar el cuerpo se empieza a cansar y los órganos empiezan a fallar, por eso están muy preocupados; el problema no está fácil", indicó Alvarado.

"Él está desesperado, muy decaído, me cuentan, porque quiere sentirse bien y lleva más de dos años batallando por su salud", agregó Ana María al insistir en que sí está crítico el estado de salud de Bisogno.