'La Roca' preocupa a sus seguidores tras aparecer con 'extrema' pérdida de peso

Ciudad Juárez.– El actor estadunidense Dwayne Johnson, mejor conocido como "La Roca", causó preocupación entre muchos de sus seguidores después de que el actor apareció en el Festival de Cine de Venecia para la presentación de la cinta "The Smashing Machine", película en donde participó interpretando al luchador de MMA Mark Kerr. Y es que el famoso desconcertó a muchos por su marcado bajo peso a comparación del pasado, cuando solía presumir su gran musculatura.

Johnson presumió de su pérdida de peso y masa muscular durante su asistencia al evento "Historias de Mujeres" de Miu Miu el sábado por la noche con una camisa azul abotonada y pantalones negros. Estuvo acompañado por su coprotagonista, Emily Blunt.

La situación despertó todo tipo de rumores sobre su estado de salud, sin embargo, su transformación fue voluntaria ya que tuvo que hacerlo para su actuación en "The Smashing Machine", donde Johnson interpreta a Kerr, leyenda de la UFC y la MMA, quien luchó contra la adicción a los medicamentos recetados. Blunt, de 42 años, interpreta a Dawn Staples, la exesposa de Kerr.