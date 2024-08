Ciudad de México.– La Tierra Media está de vuelta en la segunda temporada de “The Lord of the Rings: The Rings of Power” (“El señor de los anillos: Los anillos de poder”).

De visita en la Ciudad de México, los actores Charles Edwards, Maxim Baldry, Lloyd Owen, Cynthia Addai-Robinson conversaron sobre la temporada de esta historia de elfos, humanos y orcos que se estrena este jueves en Prime Video.

Baldry interpreta al joven Isildur, hijo del captián Elendil de la isla de Númenor. En la nueva temporada, después de estar cerca de la muerte, cobra un papel más protagónico.

“Tiene que luchar y sobrevivir, creo que eso lo vuelve más rudo”, dijo Baldry. “Aprende cómo pelear para sobrevivir y se vuelve mercenario de alguna manera”.

Edwards, quien da vida a Lord Celebrimbor, es uno de los personajes que están más cerca del malvado Sauron.

“Sauron acude a él porque es la única persona que puede ayudarlo a conseguir sus fines”, dijo. “En realidad cada uno quiere algo del otro”, pero Sauron, agregó, se presenta como un mensajero benevolente llamado Annatar (Charlie Vickers).

Owen y Edwards leyeron “El Hobbit” desde que eran niños, y se sentían maravillados por el mundo y la imaginación de J.R.R. Tolkien. En cambio Baldry y Addai-Robinson solo habían visto las películas de Peter Jackson antes de integrarse a la serie.

La serie “me ha dado el regalo de ser parte de la comunidad de los fans de Tolkien se siente muy, muy especial para mí”, dijo Addai-Robinson.

La actriz de filmes como “Colombiana” y “The Accountant” ("El contable") definió la segunda temporada como “más grande en cuanto a su tamaño, verán más paisajes, tenemos nuevos personajes que serán introducidos”, señaló. “Es una temporada muy grande, con muchas sorpresas”.

Míriel no es la primera reina en Númenor, pero sí es una de las pocas que ha tenido la isla y la gente duda si es la persona que los va a llevar en la dirección correcta.

“Hay fuerzas alrededor de ella que están tratando de quitarla del camino y ella es alguien que definitivamente no se retirará fácil, hay una batalla que ella definitivamente tendrá que enfrentar en la segunda temporada”, apuntó Addai-Robinson.

Owen, quien interpreta a Elendil, señaló que la influencia de Sauron afecta a todos y en su caso los lleva a tomar la decisión de ir a la guerra.

La nueva temporada fue filmada en Gran Bretaña, a diferencia de la primera que fue filmada en Nueva Zelanda. Muchas de sus escenas fueron hechas en exteriores, en medio de parajes naturales impresionantes y otras tantas en Londres.

Los actores coincidieron en que la nueva temporada es más oscura que la primera.

“Se trata de cómo la maldad se expande”, agregó Edwards. “Se trata de cómo su amenaza se expande por todas partes en la Tierra Media. Así que, aunque la historia de Sauron está fija en hacer los anillos, se ve cómo se expande en los otros mundos”.