'La Granja VIP': Filtran lista de famosos que estarían en el reality

Ciudad Juárez.– "La Granja VIP", una de las mayores apuestas en reality de la televisora Azteca llegará a las pantallas de millones de mexicanos el próximo domingo 12 de octubre, y aunque de manera oficial no se han dado a conocer detalles sobre quiénes serán los participantes, a través de redes sociales ha comenzado a hacerse viral a supuesta filtración de los integrantes.

Entre los elegidos aparecen:

Linet Puente: periodista de Ventaneando.

César Doroteo: influencer.

Sergio Mayer: actor.

Carlos Quirarte: finalista de MasterChef Celebrity.

Sabrina Sabrock: actriz.

Uriel Estrada: conductor del programa Al Extremo.

Marcela Iglesias: emprendedora, novia de Alfredo Adame.

Wendolee: exparticipante de La Academia.

Alfredo Adame: actor.

Jorge Alberti: actor.

Aunque la lista salió a la luz como filtración, Sabrina Sabrock ya confirmó en sus redes sociales que formará parte del programa.

Redes

El estreno será el 12 de octubre por Azteca Uno con una dupla de conducción inesperada: Adal Ramones llevará la batuta en el foro, mientras que Mallezaa tomará el control del ámbito digital.

El director de contenidos de TV Azteca, Adrián Ortega, calificó el proyecto como “un formato poderoso, enorme, monstruoso”. No exagera: la idea ya se probó en más de 50 países, entre ellos Brasil y Portugal, donde demostró que la convivencia bajo presión y sin lujos destapa lo más genuino, y también lo más incómodo, de los participantes.

De qué trata 'La Granja'

Este nuevo reality show buscará romper con la zona de confort de los famosos. Durante 10 semanas, estarán aislados del mundo exterior, vigilados por cámaras y obligados a vivir como granjeros: sin camas de hotel, sin estilistas y sin asistentes personales.