La gira de Chris Brown está en duda tras su arresto

Londres.- La próxima gira del cantante ganador del Grammy Chris Brown quedó en duda este viernes cuando un juez británico ordenó que se le mantenga bajo custodia mientras enfrenta acusaciones de que golpeó a un productor musical con una botella en un club nocturno de Londres en 2023.

Brown, de 36 años, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Manchester para enfrentar un cargo de causar lesiones corporales graves y se ordenó su detención hasta su próxima audiencia el 13 de junio en Londres, el mismo día en que debe subir al escenario en Frankfurt, Alemania, en la tercera fecha de su gira mundial.

La jueza Joanne Hirst rechazó la solicitud de libertad bajo fianza de Brown después de que la fiscal Hannah Nicholls dijera que el delito era "extremadamente grave".

Brown estaba de gira por el Reino Unido en febrero de 2023 cuando atacó sin provocación al productor Abe Diaw, a quien golpeó varias veces con una botella en la discoteca Tape, en el elegante barrio londinense de Mayfair, según Nicholls. Brown luego persiguió a Diaw y lo atacó con puñetazos y patadas, un ataque grabado por una cámara de vigilancia frente a una discoteca llena de gente, añadió.

La abogada defensora Grace Forbes argumentó que el artista estadounidense no representaba un riesgo de fuga y debía ser liberado.

Brown estaba rodeado de oficiales del tribunal en el banquillo. Llevaba el pelo teñido de rubio y vestía pantalones deportivos y una camiseta negra. Confirmó su nombre y fecha de nacimiento, y dijo que su dirección era el Hotel Lowry local, donde fue arrestado la madrugada del jueves y puesto bajo custodia.

Su caso fue transferido al Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, donde se espera que presente una declaración de culpabilidad por el cargo.

El representante de Brown no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Brown, a menudo llamado por su apodo Breezy, irrumpió en la escena musical cuando era adolescente en 2005 y se ha convertido en un gran creador de éxitos a lo largo de los años con canciones notables como "Run It", "Kiss Kiss" y "Without You".

Ganó su primer Grammy al mejor álbum de R&B en 2011 por “FAME” y luego obtuvo su segundo trofeo de oro en la misma categoría por “11:11 (Deluxe)” a principios de este año.

La cantante tiene previsto iniciar una gira internacional el próximo mes con los artistas Jhene Aiko, Summer Walker y Bryson Tiller, que comenzará con una etapa europea el 8 de junio en Ámsterdam antes de comenzar con los espectáculos en Norteamérica en julio.