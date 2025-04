La familia Wilkerson está de regreso: Emiten imagen de grabaciones

Ciudad Juárez. El sitcom Malcolm in the Middle regresa oficialmente con una nueva miniserie que reunirá al elenco original casi dos décadas después del final de la serie.

Frankie Muniz, protagonista del clásico de comedia, compartió una imagen junto a Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, quienes vuelven como Hal y Lois, los inolvidables padres de Malcolm.

"¡Siempre es bueno tener a mamá y papá cerca!", escribió Muniz.

La producción, que constará de cuatro episodios, se grabará en Vancouver bajo la dirección de Ken Kwapis y será exclusiva de Disney+. Linwood Boomer, creador de la serie original, regresa como guionista y productor ejecutivo, asegurando continuidad en el tono irreverente que hizo famosa a la familia Wilkerson.

La historia seguirá a Malcolm, ahora padre, quien debe regresar a casa con su hija para celebrar el 40 aniversario de bodas de Hal y Lois. Con este pretexto, la disfuncional dinámica familiar vuelve a encenderse, entre caos, sarcasmo y momentos emotivos.

Además del trío central, vuelven Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese), mientras que nuevos personajes se suman para expandir la historia. Kiana Madeira interpretará a la novia de Malcolm, y Keeley Karsten será Leah, su hija, descrita como tan brillante e impulsiva como su padre, pero más sensible.

Uno de los cambios más comentados es la ausencia de Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey. Alejado del medio desde hace años, será reemplazado por Caleb Ellsworth-Clark. El personaje se mantendrá fiel a su esencia, según la producción.

El regreso de Malcolm in the Middle promete nostalgia y frescura, con un elenco renovado y una historia que busca cerrar ciclos sin perder la chispa original. El estreno está previsto para este año en Disney+, aunque no se descarta una continuación si el público responde con entusiasmo.