'La Casa de los Famosos': ¿A quién salvó Shiky de la placa de los nominados?

Ciudad Juárez.– Ayer se llevó a cabo en "La Casa de los Famosos México" el proceso de salvación que ocurre cada viernes de la semana, momento que estuvo cargado de emoción, pues en esta ocasión, el líder de la semana fue Shiky, quien obtuvo la victoria tras enfrentarse en el reto contra Aldo y Alexis, lo que le otorgó la posibilidad de elegir a uno de los nominados para salvarlo y darle una semana más dentro de la competencia.

El conductor español, ante la decisión de salvar a alguien, dijo: "Lo tengo muy claro y eres tú... La familia, Diego, es la familia: Facundo".

Durante la gala de nominación, gracias a una dinámica de una rueda giratoria, en la que solo participaron Facundo y Alexis Ayala, ocho participantes resultaron en riesgo de salir. Ahora con la salvación de Facundo, los nominados quedaron de la siguiente manera:

Aldo de Nigris.

Alexis Ayala.

Dalilah Polanco.

Aaron Mercury.

Abelito.

Mar Contreras.