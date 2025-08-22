La asociación de WWE con ESPN comenzará antes de lo esperado

Connecticut.- La asociación de WWE con ESPN comenzará antes de lo anunciado inicialmente.

El primer evento en vivo premium de la WWE en las plataformas de la red será Wrestlepalooza desde Indianápolis el 20 de septiembre. John Cena, quien se retirará de la lucha libre profesional a fin de año, será parte de la cartelera.

Los otros dos eventos premium en vivo de este año (Crown Jewel el 11 de octubre y Survivor Series el 29 de noviembre) también estarán disponibles para los suscriptores del servicio de transmisión directa al consumidor de ESPN que tengan el plan ilimitado.

El paquete directo al consumidor de ESPN y la aplicación mejorada debutarán el jueves.

Cuando ESPN anunció su acuerdo con WWE el 6 de agosto, se suponía que los eventos en vivo premium se trasladarían de Peacock a principios de 2026. No se anunció una fecha, pero se suponía que sucedería antes de WrestleMania.

Peacock, sede de los eventos premium en vivo de la WWE desde marzo de 2021, albergará "Saturday Night's Main Event" a partir del 1 de noviembre. El combate de retiro de Cena será el 13 de diciembre.

Saturday Night's Main Event se estrenó originalmente en NBC en 1985 y se emitió hasta 1991. El programa, que se transmite cuatro veces al año, regresó en septiembre.