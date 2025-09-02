La actriz Chloë Grace se casó con su novia Kate Harrison

Ciudad Juárez.– La actriz Chloë Grace Moretz y la modelo y fotógrafa Kate Harrison están casadas.

La pareja comenzó a salir en 2018 y se casó en una ceremonia privada durante el fin de semana del Día del Trabajo, celebrado en Estados Unidos el 1 de septiembre. No se reveló la ubicación. Ambas lucieron vestidos de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton, Moretz en azul cielo y Harrison en blanco tradicional.

Moretz compartió la noticia en Instagram, y Vogue había seguido su viaje de moda durante las pruebas en París para sus atuendos. Moretz, embajadora de Louis Vuitton, agradeció a Ghesquière y a la casa de moda mientras mostraba sus trajes de diseñador:

"Gracias no es suficiente, pero, gracias. Tu visión hizo que nuestro día fuera aún más significativo. x"

La actriz lució guantes largos azules y un velo a juego con su atuendo que presentaba tirantes finos y un volante en el corpiño. El vestido de Harrison incluía un poco de brillo con bordados fluidos por todo el vestido. Llevaba un velo de malla alrededor de su rostro que se extendía largo por la parte trasera.

Moretz comenzó su carrera como estrella infantil. Luego protagonizó "Carrie" y "The Miseducation of Cameron Post". Harrison ha modelado para J. Crew y Topshop.

Confirmaron su compromiso en Año Nuevo mostrando sus anillos de diamantes, eligiendo un estilo victoriano para ambas de Elizabeth Potts en Moon Stone.

"Estamos abrumadas de una manera positiva", dijo Moretz a Vogue mientras estaba sentada en una silla de peluquería y maquillaje en París justo antes de ver su vestido de novia terminado y los atuendos blancos de la pareja para la fiesta posterior por primera vez.

Moretz usó una chaqueta y pantalones a medida para la fiesta posterior, que completó con un sombrero de vaquero blanco. El conjunto se inspiró en un look de pasarela de Louis Vuitton de 2019. Según explicó a Vogue:

"Recuerdo haber visto la versión de pasarela, y tenía este sombrero de vaquero, y ahora verlo creado a mis proporciones, es simplemente hermoso. ¡Y un poco de '¡arre, cariño!'".