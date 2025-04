Kunno desmiente rumores de romance con Nodal

Ciudad de México.– El influencers Kunno habló sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Christian Nodal, después de que comenzaron a circular estas versiones en redes a partir de un live que hicieron. Fue ahí donde usando la IA se comenzó a replicar una imagen falsa de los dos famosos besándose.

Tras la difusión del video manipulado digitalmente en el que supuestamente se besa con Nodal, el influencer decidió aclarar la situación ante las cámaras del programa "Ventaneando". Señaló que dicho material fue generado con inteligencia artificial y pidió al público no dar crédito a este tipo de contenidos.

“Todo lo que se haga con inteligencia artificial, por favor, no se lo crean. Tómenselo como chiste, de una manera linda. No tergiversen la información porque no va a arruinar la amistad, pero puede ser un poco incómodo”, declaró Kunno al respecto.