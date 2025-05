Kristen Stewart siempre estuvo lista para dirigir

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Cannes.- Kristen Stewart ha hablado de dirigir desde que empezó a actuar. No mucha gente la alentó.

“Hablaba con otros actores de pequeño porque siempre pensaba: '¡Quiero dirigir películas!'”, recuerda Stewart. “Varios me desanimaron y me dijeron: '¿Por qué?' y 'No'. Es un error pensar que necesitas tener un arsenal de herramientas increíble o algún tipo de credencial. De verdad que si tienes algo que decir, una película puede salir de ti con mucha elegancia”.

No se diría necesariamente que el debut de Stewart como directora, "La cronología del agua", se le ocurrió con elegancia en el Festival de Cine de Cannes. Llegó a Cannes tras una frenética carrera para terminar la película, una adaptación de las memorias de Lidia Yuknavitch de 2011, protagonizada por Imogen Poots. Sentada en un balcón con vistas a la Croisette, Stewart dice que terminó la película "30 segundos antes de subirme a un avión".

“Fueron ocho años de preparación y luego un impulso muy acelerado. Es una comparación obvia, pero fue un parto”, dice Stewart. “Estuve embarazada muchísimo tiempo y luego me puse a gritar a más no poder”.

Sin embargo, por dramática que fuera la llegada de "La Cronología del Agua", fue contundente. La película, un retrato profundamente impresionista de una brutal madurez, es evidentemente la obra de un cineasta apasionado. Stewart, el director, resulta ser muy parecido a Stewart, el actor: intensamente sensible, profundamente sentido.

Para Stewart, el logro de “La cronología del agua”, que se proyecta en la sección paralela Un Certain Regard y está a la venta en Cannes, fue también una revelación sobre la mitología de la dirección.

"Es una cosa de hombres", dice. "No es justo que la gente piense que es difícil hacer una película porque necesitas saber ciertas cosas antes de empezar. Hay directores técnicos, pero, ¡Dios mío!, contratas un equipo. Simplemente tienes una perspectiva y confías en ella".

“Mi inexperiencia hizo esta película”.

Los primeros pasos de Stewart como directora se dieron hace ocho años con el cortometraje "Come Swim", que también estrenó en Cannes en 2017. El festival, dice, genera el tipo de preguntas que le gustan en torno al cine. Fue por entonces cuando Stewart comenzó a adaptar las memorias de Yuknavitch.

En él, Yuknavitch relata su vida, comenzando con el abuso sexual por parte de su padre (un arquitecto interpretado por Michael Epp en la película). La natación competitiva es una de sus únicas vías de escape, y la ayuda a alejarse de casa e ingresar a la universidad. La dichosa libertad, la adicción autolesionante y el trauma marcan sus años a partir de entonces, al igual que una inspiradora experiencia de escritura con Ken Kesey (Jim Belushi en la película). Stewart llama al libro "un salvavidas; en realidad, un dispositivo de flotación".

“El libro fue una llamada a la acción, una invitación a escuchar tu propia voz, algo que, si te mueves por ahí con el cuerpo de una chica, es realmente difícil de hacer”, dice Stewart. “Se fragmenta de una manera que se siente más fiel a mi experiencia interna que cualquier otra cosa que haya leído”.

“Realmente quería hacer algo que no se tratara de lo que le pasó a esta persona, sino de lo que ella hizo con lo que le pasó, y de lo que la escritura puede hacer por ti”, añade Stewart. “Es como la experiencia más meta y loca que he tenido, y al mismo tiempo, me ha abierto las puertas a mí mismo”.

Esto también se aplica a Poots, la actriz británica de 35 años que, en “La cronología del agua”, ofrece una de sus mejores y más amplias actuaciones.

“Es la historia de vida de Lydia y las cartas que le tocaron, pero en cuanto a la naturaleza reactiva, esa es la experiencia femenina”, dice Poots. “Cómo te vigilan, cómo se supone que debes responder, conformarte, lo repulsivo que resulta eso y cómo saboteas algo bueno; todo esto es muy, muy femenino”.

Juntos, Stewart y Poots han creado un vínculo claro gracias a la experiencia. Stewart llama a Poots "ahora un hermano". En sus mejores experiencias con directores, dice, se convierte en un intercambio tan intenso que los trabajos separados se desintegran y, añade, "es como si compartiéramos un cuerpo".

"Pero estoy seguro de que nunca le dije nada útil, y hablé demasiado", dice Stewart. Poots discrepa inmediatamente: "¡Eso no es cierto, Kristen!".

"Kristen está increíblemente presente, pero a la vez tiene la capacidad, como una planta o algo así, de percibir un ligero cambio en la atmósfera y decir: 'Un momento'", dice Poots, provocando la risa de Stewart. "Hay una mente desquiciada en juego, y es una habilidad que se manifiesta en forma de una intensa curiosidad".

Esa curiosidad, ahora, incluye dirigir más películas. «La Cronología del Agua» podría marcar no solo un nuevo capítulo para uno de los actores más intrépidos del cine estadounidense, sino también una evolución artística continua.

“Nuestra producción fue un desastre, así que básicamente tuvimos que reconstruir el barco”, dice Stewart sobre el proceso de edición. Ese reensamblaje, cree Stewart, ayudó a hacer de “La Cronología del Agua” algo menos predeterminad, donde “el tejido emocional y neurológico que se desarrollaba entre las imágenes era real”.

“No había forma de hacer esta película en circunstancias más normales”, dice Stewart, “porque entonces habría sido más normal”.