Kit Harington se inclina por interpretar a un chico malo en 'Blood for Dust'

Kit Harington aprovechó la oportunidad de lucir lo que él llama un “bigote porno apropiado” para interpretar a un asesino traficante de drogas en “Blood for Dust”.

El actor de “Game of Thrones”, que confirmó que se está preparando una secuela centrada en Jon Snow, protagoniza la nueva película junto a Scoot McNairy y Josh Lucas. Llega a cines y digital esta semana.

Harington, de 37 años, también desempeñará un papel en la tercera temporada del drama financiero de HBO "Industry", que se espera salga al aire a finales de este año. Recientemente habló con The Associated Press sobre confiar en los directores, unirse al elenco del programa y cómo su vello facial ayudó a explicar su personaje.

Las respuestas se han editado para mayor claridad y brevedad.

AP: El tono tranquilo y siniestro de esta película se transmitió bien. ¿Cómo supiste que el guión se traduciría como lo hizo?

Harington: Creo que mucho de esto es una especie de negocio de medición de la personalidad en el que conoces al director y escuchas su visión del mismo. Y con (el director Rod Blackhurst) definitivamente sentí que estaba en buenas manos, y resultó que así era. Realmente había pensado en esto. Vi eso y sentí que él iba a ser capaz de entregar lo que pensé que era una historia clásica, pero una especie de neooccidental estadounidense bastante bien contada.

AP: Tu gran bigote definitivamente contribuyó al carácter de Ricky. ¿Fue esa tu elección?

Harington: Sí, creo que es una especie de Ricky tener un bigote porno adecuado. Es una cosa de declaración y dice todo sobre él. Que es todo apariencia y espectáculo. Dice mucho sobre el personaje. Sabía que muy pocas veces podría tener un bigote de manillar en algo, así que aproveché la oportunidad.

AP: La película expone un inframundo de criminales. ¿Eso te atrajo al papel?

Harington: Todos, en la vida, hemos vislumbrado a través de la cortina y visto este mundo. Siempre me fascina saber a qué es adicto un personaje. ¿Qué lo impulsa? En cierto modo, el personaje de Scoot no es inocente en esta película. Vuelve a sus viejas adicciones y al arte de esta película, y la habilidad que Rod logra transmitir es que le perdonamos todo eso. Porque miramos de esta manera a Ricky. Miramos de esta manera a estos tipos. Pero perdonamos a este tipo por lo que está haciendo y su parte en eso.

AP: Ricky es un criminal, pero Cliff (el personaje de McNairy) también ha sido desleal y eludió la ley. ¿Disfrutaste la tensión entre lo que es correcto y quién debe juzgar?

Harington: Ricky es el héroe de su propia película, y creo que es él quien lo ve en este tipo. Él dice: “No eres tan diferente a mí. No finjas que lo eres. Sólo ven conmigo y disfruta del viaje”. Hablamos mucho de eso, como si Ricky lo estuviera arrastrando nuevamente a esto. De regreso a esta historia, de regreso a este mundo, porque él dice: “No puedes salir. Me aseguraré de dar un último viaje increíble en esto y te llevaré conmigo”. Es ese tipo de mentalidad.

AP: ¿Puedes hablar sobre tu papel en la nueva temporada de “Industry”?

Harington: Me encanta ese programa. Entré en esto como un poco fanático. Y eso es algo extraño para mí, porque siempre había estado en “Game of Thrones”, donde la gente entraba y eran fanáticos del programa. Esta vez entré como un actor mayor y como un fanático de su programa. Fue realmente emocionante. Es simplemente brillante. El primer episodio es simplemente fascinante y vuelves a él. Simplemente creo que es una de las piezas más singulares, interesantes y tonalmente emocionantes que existen.

AP: ¿Estás viendo “3 Body Problem” (creada por los creadores de “Thrones” David Benioff y DB Weiss)… porque esos son tus muchachos?

HARINGTON: He visto los dos primeros episodios y los estoy disfrutando muchísimo. Realmente soy. Me tomó todo mi coraje sentarme y observar a otras personas decir sus palabras. Se necesitó cierta cantidad de coraje para hacer eso de una manera extraña. Pero una vez que estuve allí, pensé: "¡Oh, estos actores afortunados, estos escritores brillantes!" y me encanta.