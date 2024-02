Kimberly se enoja con su esposo por estar ‘obsesionado’ con Gomita

En una reciente transmisión en vivo, Kimberly Irene se encontraba comiendo cuando de pronto escuchó que su esposo Óscar estaba viendo un video en su celular en el que aparecía Gomita.

Tras esto, Kimberly le pidió su celular para mostrar en el en vivo que era Gomita a quien estaba viendo cuando esta también estaba transmitiendo

Ello ocasionó que la influencer enfureciera y asegurara que su esposo está "obsesionado" con Gomita.

"Está viendo un video cuando sabe que ya estoy en mi en vivo. Si te la quieres cog*r mándale mensaje. Oscar está obsesionado con Gomita hermanas, y también quiere echarse a una jota de aquí de León, me dijo un día que estaba enojado y le dije que a mí no me importa", dijo Kimberly en un en vivo.

Mientras Kimberly, enojada le reclamaba a Óscar, se escuchaba de fondo a este decirle que no mintiera y que lo que decía no era verdad.