Kimberly rompe en llanto en vivo al conocer el estado de salud de Paola Suárez

Tras dar a conocer que Paola Suárez fue presuntamente golpeada por su prometido José de Jesús Castro, su amiga, Kimberly "La más preciosa", reaccionó en un en vivo a la noticia y se dejó ver muy afectada, pues rompió en llanto al ver a la integrante de "Las Perdidas" en el hospital, debido a las lesiones que presentaba.

La influencer destacó que vio las imágenes en donde 'Paolita' se encuentra en la cama del hospital con la cara llena de lesiones. Además, dijo que está preocupada debido a su herida en el ojo, por lo que en ese momento no pudo contener las lágrimas y frente a la cámara comenzó a llorar.

“Yo quiero hacerme la fuerte pero no puedo. Porque sí me duele verla así. Ella no la regó, no me importa, lo que me importa es que se salve su ojo, que salga bien de su nariz, hermanas. En este caso Paola, lo que ocupe para su operación, para que salga yo estoy para apoyarla como lo dijo Wendy y la Gorda (Evelyn)”, dijo Kimberly mientras se le salían algunas lágrimas.

La creadora de contenido declaró que tiene coraje por lo que le sucedió a Paola Suárez, pero que tampoco está en posición de juzgar, ya que solamente ella y su novio saben por qué pasó.