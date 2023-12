Kimberly Loaiza anuncia su retiro tras polémica con Kenia Os

Tras la polémica en torno al problema entre Kimberly Loaiza, JD Pantoja y Kenia Os, la joven influencer anunció que se retira de YouTube, por lo que contó todo sobre algunos aspectos de su vida en lo que consideró el último de sus clips en su canal. La joven contó que el retiro, a pesar de todos los rumores, lo hizo principalmente por sus hijos, ya que no les está dando la estabilidad que ella quisiera.

Cargando...

"Linduras, jamás pensé decir esto, pero me voy. Vengo a despedirme de ustedes", dijo la joven de 26 años.

"Seguramente muchos pensarán que esto es una mentira y reconozco que he estado mal por prestarme, perdón, si se han molestado conmigo por eso, les juró que no fue con la intención de dañar a nadie", señaló Loaiza, quien dejó en claro que desea darle estabilidad a su familia, ya que consideró que el trabajo es muy absorbente y quiere que sus dos hijos tengan una infancia normal.

Loaiza señaló que esta decisión la había tomado hace dos años, pero por diferentes cuestiones no la había tenido que esperar hasta este lunes.

Cargando...

Aunque en inicio se especulaba que la artista diría adiós a las redes sociales, confirma que es un adiós también de los escenarios, pues su gira lleva por nombre despedida, con la que dirá adiós "personalmente" a sus seguidores.

Una de las confesiones que más llamaron la atención fue cuando contó que la infidelidad de JD Pantoja fue en realidad una estrategia.

"Yo sabía que prestarme en la estrategia de la infidelidad de JD le quitaría fidelidad a mi palabra. Sabía que le quitará validez a esta decisión. Como ya les dije tomé hace tiempo. Me dejé llevar y no debí participar. (...) Sé que en este punto no me van a creer nada", indicó la creadora de contenido.