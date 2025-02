Kevin Kaarl revoluciona el folk en español con 'Ultra Sodade'

Miami.- La estrella multiplatino del indie folk mexicano Kevin Kaarl lanza su muy esperada cuarta producción discográfica, Ultra Sodade, un viaje íntimo a través de las etapas del desamor. Ultra Sodade está disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales.

La producción, la obra más personal y madura hasta la fecha de Kaarl, presenta 13 canciones en donde el cantautor mexicano se adentra en los sentimientos y deconstruye las etapas de una ruptura amorosa con una precisión emocional devastadora. “Me enfoqué mucho en contar un proceso real que la gente vive”, revela Kaarl.

“Ultra Sodade es la historia del final de una relación amorosa y voy contando los procesos que pasa esta persona después de terminar con su pareja y voy contando como no puedes separarte de ese recuerdo, del sentimiento y como no puedes seguir adelante y superarla. Es la lucha interna para lograr avanzar y seguir adelante, dejar esos recuerdos en el pasado y que no te sigan afectando”, explica el cantante.

Nostálgico desde sus letras hasta su sonido, la espina dorsal melódica de la producción la conforman melancólicas guitarras junto a una curada y delicada ambientación sonora, impulsada por beats electrónicos y sintetizadores que aportan un ambiente onírico, acompañando al oyente en una inmersión profunda en el desamor.

“En el álbum incorporo sonidos más pop, más dream pop, inclusivo a veces psicodélicos, sin dejar el folk. Me gusta mucho sentir la libertad para meter los sonidos que yo quiera, que en el momento me estén influenciando”, agrega.

La narrativa del álbum se desarrolla como un diario íntimo, comenzando con la trilogía de sencillos que daban a conocer el trabajo discográfico: “Esta noche”, “no me culpes por sentir” y “búscame otra vez”.

Lanzada en noviembre de 2024, “Esta noche” captura la última noche y los últimos besos de una pareja al borde del abismo, ambientado en un pop/rock nostálgico con tintes folk. En diciembre del mismo año, Kaarl sorprendió con “no me culpes por sentir”, donde plasma la confusión detrás de los amores no correspondidos. Con una instrumentación minimalista liderada por guitarra, la canción desnuda las verdades del corazón.

La trilogía de sencillos concluyó con “búscame otra vez”, una súplica final de un amor que se desvanece. Con la guitarra como protagonista, Kevin hace un recuento a los días finales de una relación donde todavía podría existir una esperanza a contrarreloj.

Los tres sencillos fueron acompañados por una trilogía de videos dirigidos por Hermann Neudert, que tejen una narrativa cinematográfica donde las historias se entrelazan. Los visuales nos transportan a lugares atemporales –un taller automotriz, una camioneta solitaria, una casa vacía–, creando un universo que amplifica la melancolía y la nostalgia que define a la producción.

El punto culminante del álbum llega con la etérea “Ultrasodade”, única colaboración del LP junto al ecléctico cantautor y productor Nsqk, donde una voz femenina susurra la palabra portuguesa sodade (añoranza), convirtiéndola en un mantra que resume la esencia del álbum: esa melancolía indescriptible por algo que ya no está. “En esta canción vemos a una persona que se encuentra en un círculo vicioso y lo vive de diferentes formas y no logra salir. Al final se queda ahí”, dice el cantautor.

El nombre ULTRA SODADE estuvo inspirado en la palabra criolla sodade originaria de Cabo Verde, África, y que su variación en el portugués sería saudade, explica Kaarl. La expresión la descubrió, dice, a través de la canción “Sodade” de Cesária Evora, la reina de La Morna. “Se me quedó muy clavado sodade. La palabra, aunque sí significa nostalgia, va un poco más allá. Le agregué Ultra porque siento que estamos hablando de un sentimiento demasiado exagerado de nostaliga en este álbum”, dice Kaarl.

ULTRA SODADE marca un momento trascendental en la trayectoria de Kaarl, representando su primera colaboración integral con su hermano gemelo y productor Bryan Kaarl.

Grabado en su estudio casero en Chihuahua, el disco fusiona la característica melancolía folk interpretativa de Kevin con nuevos horizontes sonoros, incorporando elementos de pop/rock alternativo y texturas electrónicas que expanden su paleta musical sin sacrificar la intimidad que define su obra.

“La música de Kevin ha evolucionado, sus letras son más profundas, pero siguen teniendo esa nostalgia que las caracteriza. El álbum tiene más producción, más instrumental. Se trabajó mucho en poder transmitir no solo con las letras, sino también con la música, y no solamente quedarnos con la guitarra y la voz, que es como comenzó este proyecto”, agrega.

“En este álbum, más que ser productor, siento que fue como una colaboración entre Kevin y yo, donde los dos estuvimos juntos en el estudio. Trabajar con Kevin no fue tan difícil porque llevamos toda la vida viviendo juntos y tenemos casi los mismos gustos. Sabemos muy bien qué nos gusta a ambos”, dice Bryan Kaarl.

ULTRA SODADE es una exploración universal sobre la pérdida, el crecimiento y la aceptación. A través de arreglos delicadamente construidos y letras que resuenan más allá de las barreras generacionales, Kevin Kaarl no solo documenta el fin de un amor, sino que crea un espacio donde el dolor se transforma en arte y la soledad en conexión compartida.