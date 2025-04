Katy Perry inicia su The Lifetimes Tour desde las alturas en México

Ciudad de México.– Si vas a un concierto de The Lifetimes Tour de Katy Perry debes mirar arriba, más arriba. La estrella pop vuela en múltiples ocasiones durante su show y cada una es más asombrosa que la otra.

Perry agregó a los 2 mil 500 metros de altura de la Ciudad de México varios metros más para comenzar suspendida la primera fecha de su gira internacional. También hizo alarde de su fuerza al girar de cabeza, dar mortales mientras recorría el largo de la Arena CDMX por los aires y volar montada en una mariposa gigante que aleteaba encantando a los cerca de 20 mil asistentes que se dieron cita el miércoles por la noche.

“El poder de tus pensamientos es increíble porque todo comienza con un pensamiento. Tuve este pensamiento, ‘Quiero ir de gira’. Y aquí estamos”, dijo en una entrevista reciente con The Associated Press en medio de los ensayos para su gira.

Muchos de los fans iban vestidos con trajes que hacían alusión a los diferentes videos musicales, álbumes y etapas importantes en la vida de Perry. Había un tiburón de su concierto emblemático del Super Bowl, muchos caramelos de “California Gurls”, algunas novias de “Hot N Cold” y astronautas de su reciente viaje al espacio de la Misión NS-31 de Blue Origin, la cual fue tripulada totalmente por mujeres e incluyó, además de Perry, a Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Kerianne Flynn y Lauren Sánchez.

En su concierto Perry notó a dos chicos en primera fila junto a la pasarela en forma de infinito de su escenario que llevaban trajes azules como los de la misión y los invitó a subir para cantar con ella “The One That Got Away”.

Estas referencias espaciales iban muy acorde con la narrativa futurista del concierto de Perry que la presenta en una especie de videojuego en el que tiene que encontrar el amor y luchar contra un villano que tiene aprisionadas a miles de mariposas.

El momento de la gran batalla de Perry contra el malvado fue otro de los más destacados en cuanto a sus coreografías, con un vestuario de armadura y una especie de guante robótico que llevaba en la mano izquierda y con el cual disparaba pirotecnia.

La artista de 40 años ha calificado su gira como una “Disneylandia sobre ruedas” y mencionó películas como “Blade Runner” y “The Fifth Element” (“El Quinto Elemento”) como inspiraciones visuales y temáticas, así como la meditación trascendental, a la cual hizo alusión en una sección en la que llevaba un bikini blanco y flotaba entre hongos y flores gigantes al tiempo que entonaba temas como "Nirvana" y “Wide Awake”.

“Realmente se trata de creer en uno mismo y liderar con amor. Esos siempre son mis mensajes, no importa cómo lo envuelva o cualquier gira que traiga. Es amor y empoderamiento”, dijo a AP. “Cuando puedo liderar con el ejemplo, simplemente se propaga”.

El público estaba maravillado con la presentación y por reencontrarse con Perry, quien había visitado México por última ocasión en 2018, por lo que no faltaron los gritos de “¡Katy, hermana, ya eres mexicana!”, como suelen entonar cuando reciben a sus artistas favoritos. Perry preguntó qué significaba eso y tras recibir la explicación de uno de los fans dijo que ella podía ser su “tía divertida”, diciendo “tía” en español.

Más adelante, cuando entonó “All The Love”, una canción que le dedica a su hija Daisy Dove, producto de su relación con el actor Orlando Bloom, bromeó diciendo que le había puesto el nombre de sus dos bebidas favoritas, en alusión a los cocteles mexicanos con tequila margarita (daisy) y paloma (dove).

“Es mi canción favorita de ‘143’ porque encapsula el sentimiento por el que pasé”, dijo ya en un tono más serio sobre convertirse en madre.

Perry presentará otros dos conciertos en la Arena CDMX este fin de semana y continuará su gira por Monterrey antes de continuar por Houston, Chicago, Denver, Las Vegas, Dallas, San Francisco y Nueva York, entre otras ciudades.

Sus conciertos en Guadalajara, México, previstos para el 2 y 3 de mayo en la Arena Guadalajara, fueron cancelados pues el recinto, que está en construcción, no pudo ser terminado a tiempo. No se ha anunciado cuándo serían reprogramados.