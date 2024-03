Kate Middleton rompe el silencio y revela que padece cáncer

La princesa de Gales, Kate Middleton, ha anunciado este viernes en un vídeo que se le ha diagnosticado un cáncer y que ya ha comenzado un tratamiento de "quimioterapia preventiva".

Sentada en una banca con un fondo lleno de vegetación, la princesa de Gales subió un video donde aseguró que su recuperación de la cirugía abdominal a la que fue sometida en enero fue un camino complejo.

“Han sido unos meses muy difíciles para nuestra familia entera. Pero tengo un equipo médico fantástico que me ha cuidado, y del que estoy muy agradecida”, dijo.

"En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales", dijo Kate Middleton.

'Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia', expresó.

Como pueden imaginar, esto ha tomado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien.