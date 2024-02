Karol G invita a Xavi a subir al escenario para cantar junto a ella

El cierre del concierto de Karol G en la Ciudad de México estuvo lleno de sorpresas, la mayor de ellas, cuando la colombiana invitó a Xavi, una de las jóvenes promesas del regional mexicano, a subir al escenarios para cantar junto a ella.

El nuevo referente de los corridos tumbados, subgénero del regional mexicano, cantó a dueto con la colombiana los dos temas que encabezan los rankings de las plataformas digitales de música: “La Diabla” y “La Víctima”.

Miles de usuarios que se dieron cita en el Azteca han compartido clips del show, especialmente del momento en el que Karol G hace una pausa para presentar a un invitado muy especial esa noche:

“Sus canciones me las pasé (escuchando) todo diciembre... Me lo encontré por ahí. Me dijo cuándo íbamos a hacer algo; le dije que me encantaría tenerlo aquí. Me dijo que nunca había cantado en su país, en México”. Al continuar con su introducción, la sudamericana recordó que, en su momento, le hizo una promesa a su invitado: que cuando cantaran juntos el estadio se rendiría ante él.

Sin decir más, los acordes de “La Diabla” sonaron fuerte en Azteca mientras el público estalló en júbilo al ver al chico de 19 años subir al escenario.

De acuerdo Karol G, esa noche platicaron sobre hacer una colaboración o compartir el escenario, sueño que el cantautor originario en Phoenix, Arizona, cumplió la noche del 10 de febrero.