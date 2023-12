¿Karma? Amputan pierna de padre de Britney Spears

De acuerdo con el medio estadounidense TMZ, el papá de Britney Spears, Jamie Spears, sufrió la amputación de una pierna el mes pasado.

"Se sometió a un reemplazo de rodilla y contrajo una terrible infección", dijo una fuente cercana.

Jamie se sometió a múltiples cirugías sin éxito antes de la amputación, que era "un último recurso."

La noticia llega dos meses después de que medios revelaran que Jamie Spears, de 71 años, se encontraba "gravemente enfermo" y había estado entrando y saliendo de hospitales, incluido un centro para pacientes con enfermedades infecciosas.

Las fuentes dijeron en ese momento que Jamie había "perdido más de 10 kilos" mientras lidiaba con sus problemas de salud, derivados de un reemplazo de rodilla a mediados de la década de 2000.

Múltiples personas con información privilegiada dijeron en agosto que, contrariamente a los informes, Britney, de 42 años, no estaba considerando acercarse a su padre para reparar su relación marcada antes de que fuera demasiado tarde.

"Britney está en un viaje de curación, pero una reconciliación con Jamie no está en las cartas", dijo una fuente.

La cantante de "Toxic" se distanció del patriarca de la familia Spears mientras luchaba por poner fin a la tutela a la que él la había sometido en 2008.

Después de que Britney describiera a su padre como "abusivo" en un juicio público en 2021, un juez de Los Ángeles suspendió a Jamie como curador antes de poner fin a la tutela por completo.

La ganadora del Grammy detalló el control que Jamie ejerció durante 13 años sobre sus decisiones personales y financieras en sus memorias recientemente publicadas, "The Woman in Me."

"Empecé a sentirme como si estuviera en una secta y mi padre fuera el líder", escribió.

Britney también afirmó que su padre, un alcohólico, la había obligado a ir a rehabilitación en múltiples ocasiones y utilizó su éxito para ayudar a su "flujo de efectivo".

Jamie, que ya había negado haber hecho nada malo, no se ha referido públicamente al exitoso libro.

Britney también se había peleado con su madre, Lynne Spears, durante su batalla por la tutela, pero se reconciliaron a principios de este año.

Lynne, de 68 años, fue fotografiada el pasado viernes en la fiesta del 42 cumpleaños de su hija.