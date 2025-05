Karla Sofía Gascón preocupa a sus seguidores al mandar mensaje desde el hospital

Ciudad Juárez.– La actriz Karla Sofía Gascón preocupó a muchos de sus seguidores luego de que a través de sus historias de Instagram compartió un mensaje desde la cama de un hospital, situación que comenzó a inquietar a varios de sus fans, quienes comenzaron a preguntarse qué le había ocurrido a la famosa.

Y es que Gascón explicó más tarde que haber estado en el nosocomio había sido la razón de su inasistencia al Met Gala en Nueva York el pasado fin de semana.

"La razón por la que no fui a la Met Gala es porque no me convenció mi outfit de hospital. Aunque estoy guapa igualmente, prometo buscar otro mejor para el año que viene’", comentó la actriz desde la cama del hospital.

Como parte de las reacciones que surgieron de los usuarios, la actriz bromeó con la situación, sin entrar en detalles sobre los motivos por los que ingresó al hospital.

Instagram

“No se alarmen. Es solo que Florentino Pérez me vio el otro día en el futbol y estoy pasando el reconocimiento médico del Real Madrid, pero para llevar agua a los jugadores”, añadió.

A pesar de que sus fieles seguidores se mantienen con dudas al respecto de su estado de salud actual, la protagonista de ‘Emilia Pérez’ no compartió más detalles sobre el tema, no obstante, se espera que en los próximos días pueda ofrecer una actualización.