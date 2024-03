Karla Díaz se despide de JNS entre lágrimas tras 30 años de trabajo

Luego de 30 años de carrera artísitica, Karla Díaz anunció que dejará JNS (creada en 1994) para centrarse en un nuevo propósito personal que requerirá de toda su atención, busca convertirse en mamá.

A través de un emotivo video, JNS hizo un recorrido por la trayectoria de la agrupación en el que agradecieron a sus fans el apoyo a lo largo del tiempo y en un momento mencionan que una de ellas emprenderá su propio camino en busca de su metamorfosis.

Es entonces cuando Karla Díaz toma la palabra y decide explicar que en 2023 las integrantes de JNS hablaron sobre el tema, prestando atención a cómo se sentía la cantante y fue ahí cuando dio el fuerte anuncio:

"Hoy tomé la decisión de retirarme del grupo, una situación difícil, me costó literal un año tomar esta gran decisión, está siendo muy difícil hacer este video porque jamás me imaginé llegar a este punto. Jamás imaginé que iba a llegar este momento en el que tuviera que pensar en mí y en mi familia".

Después de explicar lo difícil que fue tomar esta decisión, Karla Díaz abordó un tema que ha sido recurrente entre las sospechas de sus seguidores, que es sobre un posible bebé en camino.

"No, no estoy embarazada, pero sí es momento de pensar en mí, de tomar esta decisión de formar una familia".

No obstante, Karla hizo hincapié en que no ha sido una decisión fácil, pues ella aún quiere estar con sus compañeras de JNS a quienes considera sus hermanas, pero reveló que ha sido muy demandante, especialmente en esta etapa de su vida en la que junto con su esposo, Danny Days, buscan convertirse en padres, lo cual no han logrado.