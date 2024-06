Karely Ruiz revela que le reclamaron por salir en un video que no tuvo éxito

La fama que ha ganado Karely Ruiz como creadora de contenido y modelo la ha llevado a participar o hacer colaboraciones en videos musicales de algunos artistas, así como ocurrió como con el cantante Chuy López, quien pagó 300 mil pesos para que la influencer salir en su video "Noche De Shots", sin embargo, a pesar de que la joven regia salió en la clip, el tema no logró el éxito que esperaban.

Fue así como surgió un reclamo por parte del artista, así lo reveló la propia influencer durante el podcast de Jonathan Vest, donde contó los detalles del reclamo que le hizo el artista por no haber triunfado su canción.

"Tu objetivo era, lo que tú querías era que yo saliera en tu video, si tu video no pegó ese ya no es mi problema. De alguna forma, ¿tienes que hablar de mi para que vayan a ver tu video? Porque, realmente, no es nadie la persona esa", dijo la joven.

Estrenada el 18 de agosto de 2023, la canción que lleva por nombre Noche de Shots, a pesar de contar con Karely Ruiz en la mayoría del video, no obtuvo el éxito deseado, acumulando tan solo un poco más de 200 mil reproducciones en YouTube.

Asimismo, mencionó que durante la realización del video, nadie del equipo de los músicos, le ofrecieron por lo menos una botella de agua y reveló que fueron alrededor de 300 mil pesos lo que ella ganó.